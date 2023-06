Intersolar 2023: Qcells gibt Ausblick auf Tandem-Solarzellen-Technologie

Qcells stellt auf der Intersolar Europe in München eine ganze Reihe von Solarlösungen vor. Darunter Solarmodule der nächsten Generation und Finanzierungspakete für Privathaushalte und kleine Unternehmen. Zudem gibt es einen Ausblick auf die Tandem-Solarzellen-Technologie.

Die Solarmodule von Qcells sind laut Hersteller für ihre Zuverlässigkeit, Leistung und Effizienz bekannt. Qcells bietet dem Kunden 25 Jahre Garantie. Das Unternehmen ist eigenen Angaben zufolge der erste Solarmodulhersteller, der den branchenführenden Zertifizierungsstandard Quality Controlled PV (QCPV) des TÜV Rheinland erhalten hat. Qcells fertigt seine Photovoltaik-Module an vier Standorten weltweit, darunter die größte Solarmodulfabrik der westlichen Hemisphäre in Georgia in den USA.

Qcells zeigt auf Intersolar neue Solarmodule

Das neueste Solarmodul von Qcells ist das Q.Tron-G2 (+). Mit einem Wirkungsgrad von 22 % soll das Q.Tron-G2 (+) viel Leistung auf engem Raum bieten. Die Q.Peak Duo M-G11S (+)-Modulserie, die sich durch die Small-Gap-Zelltechnologie und einen Wirkungsgrad von über 21 % auszeichnet. Auch diese bietet dank der größeren M10-Wafer (182 mm) eine hohe Leistungsdichte. Zudem richtet Qcells den Blick auf die technologische Zukunft der Tandem-Technologie und zeigt ein Vorschau-Modul, das eine Leistung von über 500 Watt erreichen soll.

Ebenfalls auf dem Qcells-Stand zu sehen sind Energiespeicherlösungen. Das Home Energy Management System, die Q.Ommand-App, sollt es den Besitzer:innen einer Qcells-Anlage ermöglichen, ihren Solarstrom einfach und effektiv zu überwachen und zu verwalten. Ergänzend zu diesen Produkten wird Qcells eine neue Ladestation vorstellen. Diese lässt sich mit dem Speichersystem kombinieren.

PV-Komplettpakete

Der Geschäftsbereich DES (Distributed Energy Solutions) von Qcells wächst. Auf der Intersolar Europe wird das DES-Team erklären, wie Solarlösungen von Qcells Hausbesitzern und Unternehmen helfen können, ihre Energiekosten zu senken. Seien es Finanzierungslösungen für eine Solaranlage mit Speicher und intelligenter Überwachung oder Contracting- und Leasing-Pakete, die gewerblichen Kunden eine kontinuierliche Versorgung mit günstiger Solarenergie ohne langfristige Investitionen bieten.

Ein Bestandteil der DES-Angebote von Qcells ist die Möglichkeit für Kunden, ihren Energieverbrauch besser zu steuern. Qcells präsentiert auf dem Messestand sein neuestes Joint Venture mit Samsung. Diese Partnerschaft umfasst die Wärmepumpentechnologie von Samsung und SmartThings Energy, die mit dem Hardwarepaket von Qcells für Privathaushalte kompatibel ist. Auf dem Qcells-Stand wird auch Tesvolt sein neuestes Speichersystem für netzgekoppelte Lösungen für alle kommerziellen Anwendungen ausstellen.

Auf der Intersolar Europe – die Teil der Messe Smarter E Europe ist und vom 14. bis 16. Juni 2023 in München stattfindet – ist Qcells auf seinem Stand A/270,180 vertreten

12.6.2023 | Quelle: Qcells | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH