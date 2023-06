Der einphasige Hybrid-Wechselrichter Sunny Boy Smart Energy und der PV-Speicher SMA Home Storage sind die Neuheiten, die SMA dieses Jahr auf der Intersolar präsentiert.

SMA zeigt auf der Intersolar in München eine neue Photovoltaik-Speicher-Kombination. Sie besteht aus dem einphasigen Wechselrichter Sunny Boy Smart Energy und der Batterie SMA Home Storage. Der Hybrid-Wechselrichter soll über eine gute Leistung und zudem über eine Schnellladefähigkeit der Batterie verfügen. Das soll Vorteile vor allem bei Bewölkung bieten. Der PV-Speicher SMA Home Storage ermöglicht es Hausbesitzern bis zu vier Batterien anzuschließen.

Neuer Hybrid-Wechselrichter von SMA bietet 3,6 bis 6 kW Leistung

Im Mittelpunkt steht der Sunny Boy Smart Energy als All-in-One-Wechselrichter für Solar- und Speicheranlagen. Drei MPP-Tracker sollen eine maximale Dachausnutzung ermöglichen. Features wie die niedrige Startspannung, die Möglichkeit der Überdimensionierung und die integrierte SMA ShadeFix Funktion sollen für optimale Solarerträge auch in verschatteten Bereichen sorgen. Dank erweiterbarer Backup-Optionen soll in späteren Versionen die zusätzliche Energie auch bei Netzausfällen zur Verfügung stehen. Der Hybrid-Wechselrichter Sunny Boy Smart Energy ist kompatibel mit dem neuen SMA Home Storage und mit HV-Batterien führender Markenhersteller. Der Hersteller gibt für den Wechselrichter 10 Jahre Garantie, wenn die Nutzer:innen eine Registrierung im Online Service Center innerhalb von 30 Tagen vorgenommen haben. Das Gerät ist zunächst in den Leistungsklassen: 3,6 / 4,0 / 5,0 / 6,0 kW erhältlich. Höhere Leistungsklassen folgen ab 2024.

Home Storage Batterie für verschiedene Anwendungsfälle

Die SMA Home Storage Batterie hat man für verschiedene Anwendungsfälle entwickelt. Die erweiterbare Kapazität ermöglicht es Hausbesitzer:innen bis zu vier Batteriemodule hinzuzufügen, die auf dem Boden, an der Wand oder Rücken an Rücken montiert werden können. Eine Liste mit kompatiblen Batterien ist auf der Homepage des Herstellers zu finden. Dank der Schutzart IP65 ist auch eine Installation im Freien möglich. Das Gerät soll eine Lebensdauer von 8.000 Zyklen erreichen verfügt ebenfalls über eine 10-Jahres-Garantie. Die SMA Batterie ist kompatibel mit dem neuen Sunny Boy Smart Energy und dem dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter Sunny Tripower Smart Energy.

Der Sunny Boy Smart Energy ist in Deutschland, den USA, Österreich, den Benelux-Ländern, Spanien, Italien und der Schweiz ab dem 4. Quartal 2023 erhältlich, je nach länderspezifischer Zertifizierung. Australien und andere europäische Länder folgen 2024. Der SMA Home Storage ist ab August 2023 in Deutschland und Österreich erhältlich, Benelux, Spanien und Italien folgen später.

SMA ist auf der Intersolar Europe 2023 auf dem Stand B3.210 zu finden.

13.6.2023 | Quelle: SMA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH