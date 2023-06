Solaredge hat das Energiebetriebssystem Solaredge ONE entwickelt, um die Nutzung von überschüssigem Solarstrom zu maximieren. Neu ist auch die Solaredge Home Steuerzentrale, mit der man Wärmepumpen von Vaillant in das System integrieren kann.

Der Photovoltaik-Hersteller Solaredge Technologies kooperiert mit dem Heiztechnikhersteller Vaillant. Ziel ist es Vaillant-Wärmepumpen in das Solaredge Home zu integrieren. Darüber hinaus hat Solaredge das EEBUS-Protokoll als Ergänzung zu den bereits vom Betriebssystem Solaredge ONE unterstützten Protokollen übernommen. Solaredge ONE ist ein neues Energiebetriebssystem, das das Unternehmen auf der Intersolar vorstellt.

Solaredge ONE soll täglich Hunderte von optimalen Energieentscheidungen treffen, die auf intelligenten Vorhersagen der Produktion von Solarstrom, des Energieverbrauchs und der Stromtarife basieren. Es soll Hausbesitzer:innen ermöglichen, die Nutzung überschüssigen Solarstroms zu maximieren, Schwachlastzeiten zu nutzen und die Laststeuerung des Hauses in Echtzeit zu optimieren, um Energie und Kosten zu sparen.

Solaredge ONE arbeitet mit KI-basierten Algorithmen

Das Energiebetriebssystem hat Solaredge, um die Unklarheit der Hausbesitzer in Bezug auf Tarife der Energieversorger, wie zum Beispiel dynamische und nutzungsabhängige Tarife, sowie komplizierte Import-/Exportkombinationen in Europa zu überwinden. Die KI-basierten Algorithmen des Systems können alle 15 Minuten auf die dynamische Preisgestaltung reagieren. Somit können sie den Energieexport in Zeiten hoher Marktpreise maximieren und sich automatisch anpassen, um den PV-Speicher zu laden, wenn die Stromtarife niedriger sind. Außerdem soll das Energiemanagement von PV-Backup und Speicherung für eine zuverlässige Backup-Dauer sorgen.

Solaredge Home Steuerzentrale für Integration von Geräten von Drittanbietern

Darüber hinaus stellt Solaredge auch die Home Steuerzentrale vor, die die Integration mit verifizierten Drittanbietern ermöglicht und über die Cloud angeschlossene Energielasten steuert. Als Teil des Solaredge Home Angebots unterstützt die Steuerzentrale die Integration lokaler Ladestationen für Elektrofahrzeuge über OCPP und die Integration von Vaillant Wärmepumpen über EEBUS. Die Steuerung des Energieflusses zwischen kompatiblen Hochlast-Geräten von Drittanbietern in Kombination mit den inhärent höheren Wirkungsgraden der DC-gekoppelten Architektur von Solaredge soll die Nutzung auch bei Stromausfällen optimieren. Ferner können Hauseigentümer ihren Energieverbrauch über die mySolaredge App überwachen, planen und steuern.

Solaredge ONE und die Steuerzentrale werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 für neue und bestehende kompatible Solaredge-Produkte für Privathaushalte verfügbar sein.

14.6.2023 | Quelle: Solaredge | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH