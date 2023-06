GreenAkku: bifaziales Solarmodul von ASWS für den Gartenzaun

GreenAkku zeigt mit einem bifazialen Modul weitere Anwendungsmöglichkeiten für Steckersolaranwendungen im Garten und auf dem Balkon. Das Solarmodul stammt vom Mettmanner Produzenten ASWS.

Die auf Mini-PV spezialisierte GreenAkku bietet ein bifaziales Solarmodul vom deutschen Produzenten ASWS an. Es verfüge über eine Spitzenleistung von 390 Watt und eigne sich laut Unternehmensmitteilung für Steckersolargeräte auf dem Balkon oder dem Garten. Die Module seien ferner ab einem Preis von 234,45 Euro sowie in Komplettsets ab 373,95 Euro erhältlich. Für Endkunden zur Eigeninstallation und Eigennutzung falle keine Mehrwertsteuer an. Das Modul des Mettmanner Herstellers komme mit einer Leistungsgarantie von 30 Jahren und eine Produktgarantie von 20 Jahren.

Die Glas-Glas-Module sind transparent, wodurch das Sonnenlicht von beiden Seiten in Solarstrom umgewandelt werden kann. Zudem eigneten sie sich als Sichtschutz, beispielsweise an Balkongeländern oder Zäunen. Darüber hinaus erzeugen Glas-Glas-Module durch den verbesserten Wärmeschutz auch bei steigenden Umgebungstemperaturen zuverlässig Energie.

Wirkungsgrad 21 Prozent

Der Wirkungsgrad des ASWS-Moduls beträgt 21,4 Prozent. Die besten Erträge versprechen sie bei Ost-West-Ausrichtung. Dann wandeln sie vormittags die Sonnenstrahlen aus dem Osten und nachmittags das Sonnenlicht aus westlicher Richtung in Solarstrom um. In diesem Fall ersetzt das bifaziale Modul zwei nicht-transparente Module. Ein weiterer Vorteil: Glas-Glas-Module hängen konstruktionsbedingt nicht durch.

„Ein Mehrertrag in Kilowattstunden zeigt sich auch in der kalten Jahreszeit bei geringerer direkter Sonneneinstrahlung und diffusem Licht. Hier liegen GreenAkku eigene Messreihen vor, die beim ASWS-Modul auf einen um 16 bis 25 Prozent höheren Stromertrag im Vergleich zu herkömmlichen einseitigen Solarmodulen hinweisen“, sagt Boris Miller, Geschäftsführer der ZaunPV GmbH & Co KG. Das Modul basiert auf monokristallinen HJT-Zellen. Die HJT-Technologie (Heterojunction with Intrinsic Thin Layer) ist eine Solarzellentechnologie, die sowohl kristallines Silizium als auch amorphes Silizium verwendet, um sowohl direktes Sonnenlicht als auch von den umgebenden Oberflächen reflektiertes Licht einzufangen und zu nutzen.

Beim ASWS-Modul mit 390 Watt Peak beträgt die Bifazialität bis zu 90 +/- 5 Prozent. Das heißt, die Rückseite des Moduls hat im Gegensatz zur Vorderseite einen Solarertrag von 85 bis 95 Prozent. Die Abmessungen betragen 1755 × 1038 × 30 Millimeter bei einem Gewicht von 23,5 Kilogramm. Das Modul hat 120 Solarzellen in einer Anordnung 60 zu 2. Der schwarze Rahmen besteht aus einer eloxierten Aluminiumlegierung.

21.6.2023 | Quelle: GreenAkku | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH