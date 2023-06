Off-Grid-Photovoltaik: 1,29 Milliarden Euro für Solarenergieinfrastruktur in Angola

Standard Chartered finanziert mit 1,29 Milliarden Euro ein Projekt zur Entwicklung einer netzunabhängigen lokalen Solarenergieinfrastruktur in Angola.

Die Bankengruppe Standard Chartered stellt dem angolanischen Finanzministerium eine Finanzierung in Höhe von 1,29 Milliarden Euro für die Errichtung einer weitestgehend netzunabhängigen lokalen Infrastruktur für Strom aus erneuerbarer Energie bereit. Die neuen Photovoltaik-Anlagen sollen dazu beitragen ländliche Regionen in Angola autarker aufzustellen, um weniger auf das Hauptstromnetz Angolas angewiesen zu sein. Das Angolanische Ministerium für Energie und Wasser entwickelt das Off-Grid-Elektrifizierungsprojekt. Die neue Solarenergieinfrastruktur in Angola soll rund 203.000 Haushalten in 60 Gemeinden zugutekommen. Dabei handelt es sich um die Provinzen Moxico, die größte Provinz des Landes im Osten, Lunda Norte und Lunda Sul im Nordosten, Bié im zentralen Teil des Landes und Malanje im Nordwesten.

48 hybride Photovoltaik-Anlagen mit Energiespeicher bilden Solarenergieinfrastruktur in Angola

Mit dem Darlehen will man 48 hybride Photovoltaik-Anlagen mit Energiespeichern finanzieren, die als „Mini-Netze“ fungieren und autonom arbeiten. Sie werden Gemeinden, die nicht an das nationale Stromnetz angeschlossen sind, den Zugang zu 100 Prozent erneuerbarer Energie verschaffen. Darüber hinaus soll die Finanzierung den Ausbau des nationalen Stromnetzes in Malanje und den Bau neuer Leitungen und Netze zur Anbindung anderer Gemeinden unterstützen. Das neue Stromnetz wird zur Diversifizierung des nationalen Energiemixes beitragen. Berechnungen zeigen, dass man dadurch bis zu 7,9 Megatonnen CO 2 -Emissionen einsparen kann.

Die Finanzierung der Solarenergieinfrastruktur in Angola sichert die deutsche Exportkreditversicherung Euler Hermes ab. Die MCA Group steuert den Bau und übernimmt das Projektmanagement. Euler Hermes sichert 1,2 Milliarden Euro des Gesamtvolumens von 1,29 Milliarden Euro ab, die restlichen 90 Millionen Euro werden durch ein kommerzielles Darlehen finanziert. Standard Chartered fungierte als alleinige Strukturierungsbank und Sole Bookrunner, sowie als Mandated Lead Arranger und Kreditgeber. Die Bank hat die Finanzierung des Projekts so strukturiert, dass sie zur Erreichung von acht der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen beiträgt, und sich an den international bewährten Verfahren des Umwelt- und Sozialrisikomanagements orientiert.

30.6.2023 | Quelle: Standard Chartered | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH