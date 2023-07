Monatsmarktwert Solar steigt im Juni 2023 wieder

Die Talfahrt des Monatsmarktwertes der Solarenergie scheint im Juni 2023 erst einmal gestoppt.

Im Juni 2023 konnte man für eine Kilowattstunde Solarstrom im Schnitt immerhin einen Monatsmarktwert von 7,124 Cent erzielen. Das ist ein deutliches Plus im Vergleich zum Mai, wo der Marktwert Solar nur noch knapp über 5 Cent lag . Auch die Marktwerte für Windenergie legten zu, ebenso wie der Spotmarktpreis. Während der Windstrom allerdings Preise knapp unter dem Spotmarktwert erzielt, hat sich der Wert des Solarstroms deutlich davon abgekoppelt. Der Monatsmarktwert Solar lag im Juni 2023 um 2,352 Cent unter dem Spotmarktpreis.

Der Spread zwischen Spotmarkt- und Solarwert macht perspektivisch den Einsatz von Stromspeichern interessanter, um den Strom in die Stunden mit höheren Preisen zu verlagern. Solche Arbitrage-Geschäfte nahmen bereits 2022 zu. Wie schon im Mai gab es auch im Juni 2023 negative Strompreise teils für mehr als sechs Stunden Dauer.

Der Marktwert der Solarenergie für alle relevant, die an der über das EEG geförderten Direktvermarktung teilnehmen. Der Monatsmarktwert Solar gibt dabei die durchschnittlichen Erlöse des Solarstroms an der Börse wieder, die mit der Direktvermarktung in dem jeweiligen Monat zu erzielen waren. Liegt dieser Marktwert unter der EEG-Vergütung, finanziert der Netzbetreiber die Differenz aus dem EEG-Umlagekonto. Die Werte für die Einspeisvergütung 2023 gibt es in diesem S+ Beitrag.

