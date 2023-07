Photovoltaik: Direktvermarktungspauschale von Enpal mit Software von Wilken

Zur Abwicklung der Direktvermarktungspauschale von 16 Cent pro Kilowattstunde für Solarstrom von Privatleuten setzt Enpal auf das Software-Modul Wilken ENER:GY Direktvermarktung.

Der Photovoltaik-Anbieter Enpal hatte im April mitgeteilt, dass er seinen Kund:innen eine Direktvermarktungspauschale von 16 Cent pro Kilowattstunde für Solarstrom auszahlt. Dieses Angebot gilt laut Enpal garantiert für drei Jahre. Dieses Direktvermarktungsangebot für die Einspeisung elektrischer Energie aus privaten PV-Anlagen ist fast doppelt so hoch wie die staatliche Einspeisevergütung für Photovoltaik-Anlagenbetreiber:innen, die einen Teil des Solarstrom selbst verbrauchen. Nun hat Enpal mitgeteilt, dass die Direktvermarktungspauschale über das Software-Modul Wilken ENER:GY Direktvermarktung der Wilken Software Group erfolgt.

„Wir freuen uns mit Wilken einen verlässlichen und kompetenten Partner an unserer Seite zu haben, sowohl was die Skalierbarkeit für das Massengeschäft als auch die Funktionalität der Lösung angeht“, sagt Nikolaus Albert, Geschäftsführer bei Enpal Energy. Das System hätte man in nur fünf Wochen in Betrieb nehmen können, und damit deutlich schneller als ursprünglich geplant. Auch bei der Weiterentwicklung der Software für die Direktvermarktungspauschale wollen Enpal und Wilken in den kommenden Jahren zusammenarbeiten.

„Enpal bietet ein Geschäftsmodell, das für uns ausgesprochen spannend ist. Wir sind zuversichtlich, dass derartige Angebote dazu beitragen, den Erfolg der Energiewende in Deutschland sicherzustellen. In den kommenden Jahren werden sicher mehrere hunderttausend Kunden auf diese Weise und mithilfe unserer Software aktiv daran teilnehmen können“, sagt Tobias Mann, CCO (Chief Customer Officer) der Wilken Software Group. Parallel dazu ist Enpal auch in der Marktrolle des wettbewerblichen Messstellenbetreibers aktiv. Auch die dazu gehörigen Prozesse wickelt man über Software-Model Wilken ENER:GY ab.

