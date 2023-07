Globaler Photovoltaik-Ausbau: Zeichen stehen auf Wachstum

Laut dem europäischen PV-Branchenverband Solar Power Europe hat 2022 die kumulierte Solarstromleistung erstmals die Ein-Terawatt-Marke überschritten. Es soll rasant weitergehen: Voraussichtlich sind es im Jahr 2027 schon mehr als 3 Terawatt.

Der Globale Photovoltaik-Ausbau kommt voran: Erst jüngst stellte der europäische Branchenverband Solar Power Europe auf der Intersolar Europe Conference 2023 die neueste Ausgabe des „Global Market Outlook for Solar Power 2023–2027“ vor. Demnach ist im Vergleich zum Vorjahr 2021 im Jahr 2022 die weltweit installierte Solarstromleistung mit 239 Gigawatt (GW) um 45 Prozent gewachsen. Auch das laufende Jahr verspricht einen Boom beim globalen Photovoltaik-Ausbau. Laut der Prognose von Solar Power Europe wird bis Ende des Jahres ein Zubau von 341 GW erwartet, was einem Wachstum von 43 Prozent entsprechen würde. Insgesamt machte die Photovoltaik zwei Drittel aller neu installierten Stromerzeugungsleistung aus erneuerbaren Energiequellen im letzten Jahr aus.

Auch darüber hinaus bleiben die Aussichten positiv: Während im vergangenen Jahr die kumulierte Leistung die Ein-Terawatt-Marke erstmals überschritten hat, wird sie voraussichtlich schon 2025 die Zwei-Terawatt- und 2027 die Drei-Terawatt-Marke erreichen. Die Treiber für das dynamische Wachstum weltweit sind vielfältig und reichen von den flexiblen Einsatzmöglichkeiten über den Wunsch nach einer unabhängigeren Energieversorgung mit erneuerbaren Energien hin zu schnell realisierbaren Großprojekten zu wettbewerbsfähig niedrigen Kosten.

Globaler Photovoltaik-Ausbau: China und USA vorn

Laut Global Market Outlook for Solar Power 2023–2027 platziert sich China mit einer installierten Leistung von rund 95 GW und einem Jahreswachstum von 72 Prozent an der Spitze des globalen Photovoltaik-Ausbaus. Darauf folgen die USA (21,9 GW), Indien (17,4 GW) und Brasilien (10,9 GW). Mit Blick auf Europa führen Spanien (8,4 GW), Deutschland (7,4 GW), Polen (4,5 GW) sowie die Niederlande (4,1 GW). Der europäische Markt weist im globalen Vergleich nach wie vor die größten Pro-Kopf-Installationen auf.

Gleich mehrere Trends dominieren und fördern den globalen Photovoltaik-Ausbau. So spielt das Thema der Hybridanwendungen eine immer größere Rolle. Um eine 100-prozentige Energieversorgung mit erneuerbaren Energien realisieren zu können, muss man Photovoltaik mit anderen Technologien kombinieren. So können beispielsweise Solar- und Windkraftanlagen im Zusammenspiel mit Speichern und Elektrofahrzeugen notwendige Netzdienstleistungen erbringen.

Die positive Preisentwicklung der vergangenen Jahre treibt die Marktbewegung zusätzlich voran. Zwischen den Jahren 2010 und 2020 sind die Preise für PV-Module um 90 Prozent gesunken – so eine aktuelle Studie des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme ISE. Heute liegen die Preise für Standardmodule mit poly- und monokristallinen Zellen durchschnittlich bei 0,26 Euro pro Watt. Die sinkenden Kosten machen PV-Projekte erschwinglich und schaffen Raum für neue moderne PV-Anwendungen. Dazu zählt beispielsweise Agri-PV, die die Bedürfnisse der Energie- und Agrarbranche zusammenbringt. Dieser Grundgedanke kommt in den Märkten an. So hat Italien erst jüngst ein Anreizsystem zur Förderung von Agri-PV-Anlagen geschaffen. Zudem kommt Floating-PV aufgrund ihrer hohen Effizienz durch den kühlenden Effekt der Wasserverdunstung immer mehr zum Einsatz – vor allem dort, wo Land immer knapper wird und wo man auf das Wasser ausweichen muss.

Intersolar Europe 2024: Globaler Treffpunkt der Solarbranche

Um alle Entwicklungen im Blick zu behalten, treffen sich globale Akteure aus Wirtschaft, Forschung und Politik jährlich in München auf der Intersolar Europe, der weltweit führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft. Die Intersolar Europe sowie die Parallelveranstaltungen ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe finden vom 19. Bis 21. Juni 2024 im Rahmen Europas größter energiewirtschaftlicher Plattform The smarter E Europe auf der Messe München statt.

Der „Global Market Outlook for Solar Power 2023–2027“ ist unter diesem Link zu finden.

27.7.2023 | Quelle: Solar Promotion | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH