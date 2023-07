Photovoltaik-Hersteller First Solar investiert 1,1 Milliarden Dollar in fünfte US-Produktionsstätte

Mit der neuen Fabrik will First Solar seine Produktionskapazität in den USA im Jahr 2026 auf 14 GW hochschrauben. Weltweit wären es dann 25 GW.

Der US-amerikanische Photovoltaik-Hersteller First Solar will eine fünfte Produktionsstätte in den Vereinigten Staaten errichten und bis zu 1,1 Milliarden US-Dollar in den weiteren Ausbau der amerikanischen Kapazitäten zur Herstellung eigener Photovoltaik-Module investieren. Die geplante, vollständig vertikal integrierte Fabrik, deren Standort noch nicht feststeht, soll die Produktionskapazität des Unternehmens um 3,5 GW auf rund 14 GW in den USA und 25 GW weltweit im Jahr 2026 erhöhen.

Die neue Fabrik, die das Unternehmen voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 fertigstellt und in Betrieb nimmt, soll die Solarmodule der Serie 7 von First Solar herstellen. Diese bestehen zu 100 % aus in den USA hergestellten Komponenten, die in den aktuellen Richtlinien des US-Finanzministeriums für inländische Produktion aufgeführt sind. Ferner geht First Solar davon aus, dass die PV-Module der Serie 7 nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Fabrik mehr als zwei Drittel der jährlichen inländischen Produktionskapazität ausmachen werden. Dabei bestehen die Photovoltaik-Module der Serie 7, die derzeit im Werk des Unternehmens in Ohio produziert werden, bereits aus in den USA hergestelltem Glas und Stahl.

„Diese Entscheidung stützt sich auf solide Fundamentaldaten. Darunter ein Auftragsbestand von rund 78 Gigawatt, die stärkste Bilanz der Branche, eine wiederholbare vertikal integrierte Fertigung und eine bewährte Technologieplattform“, sagt Mark Widmar, Chief Executive Officer von First Solar. „Mit dieser Investition tragen wir weiterhin dazu bei, das Versprechen des Inflation Reduction Act einzulösen, das darin besteht, dauerhafte Werte für unser Land zu schaffen.“

Photovoltaik-Hersteller First Solar plant neues Forschungs- und Entwicklungszentrum

Im Laufe des vergangenen Jahres und einschließlich dieser Ankündigung hat First Solar Investitionen in Höhe von über 2,8 Milliarden US-Dollar und zusätzliche Produktionskapazitäten von 7,9 GW in den USA zugesagt. Zuvor hatte das Unternehmen bereits Investitionen in Höhe von rund 1,3 Milliarden US-Dollar in eine neue 3,5-GW-Fertigungsanlage in Alabama und eine 0,9-GW-Erweiterung der bestehenden Produktionsstätte in Ohio angekündigt. Beides will man bis Ende 2024 fertiggestellt haben. Außerdem hat First Solar eine Investition von bis zu 370 Millionen US-Dollar für ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Perrysburg, Ohio, angekündigt, das man 2024 fertiggestellt haben will.

First Solar beschäftigt landesweit über 2.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen schätzt, dass man durch die neue Anlage mehr als 700 neue Arbeitsplätze schaffen wird. Zusammen mit den 850 neuen Arbeitsplätzen in der Fertigung, die in Alabama und Ohio entstehen sollen, und den über 100 neuen Arbeitsplätzen in Forschung und Entwicklung, die in Ohio geplant sind, steigt die Gesamtzahl der direkten Arbeitsplätze in den USA bis 2026 auf über 4.000.

Auch das Schweizer PV-Unternehmen Meyer Burger will in den USA produzieren.

28.7.2023 | Quelle: First Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH