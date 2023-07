US-Unternehmen Enact: Photovoltaik-Auslegungssoftware für deutschen Markt

Die Software von Enact übernimmt die Auslegung von Photovoltaik-Anlagen und erstellt die Angebote. PV-Installateure, die nicht selbst damit arbeiten möchten, können auch einen PV-Auslegungsservice in Anspruch nehmen.

Software kann Photovoltaik-Installateuren dabei helfen, effizienter zu werden und sich auf ihre Schlüsselkompetenzen zu konzentrieren. Viele Solarteure wollen mehr Zeit bei Ihren Kunden verbringen, um Solar-Anlagen zu montieren und Umsatz zu generieren. In der Realität wenden viele von ihnen aber zu viel Zeit für einfache Verwaltungstätigkeiten wie Angebotserstellung oder Vorauslegung von Photovoltaik-Anlagen auf. An dieser Stelle kommt das US-Software-Unternehmen Enact ins Spiel. Die Photovoltaik-Auslegungssoftware von Enact richtet sich sowohl an Solarteure als auch an Endkunden. Diese Plattform hat Enact nun auch in Deutschland auf den Markt gebracht. Sie soll es Solar-Fachkräften erlauben, PV-Anlagen für Privathaushalte oder Unternehmen – wahlweise mit oder auch ohne PV-Speicher – innerhalb weniger Minuten auszulegen.

Photovoltaik-Auslegungssoftware von Enact liefert detaillierte Layout-Entwürfe

Die mit der Software von Enact erstellen Auslegungen enthalten detaillierter Layout-Entwürfen der PV-Module inklusive einer 3D-Verschattungsanalyse. Ferner erledigt die Software die System-Dimensionierung mit kompletten Stücklisten und der Berechnung der Einsparpotenziale, die auf tatsächlichen Stromtarifen basiert. Die Nutzer:innen können die Auslegungen individuell hinsichtlich Preisgestaltung, Gewinnmarge und Finanzierungsoptionen anpassen. Über Auslegungen und Angebote hinausgehend hilft die Software, Projektverträge, Dokumente und Terminpläne zu optimieren. Dabei kann man alle Ausgaben der Software in deutscher Sprache entwerfen. Zudem können Photovoltaik-Unternehmen die Gestaltung, das Branding und technische Details individuell gestalten.

Über den reinen Software-Zugang hinaus bietet Enact auch einen Auslegungsservice an. Solarteure, die die Software nicht selbst verwenden wollen, können von Enact Auslegungen mit Bearbeitung am selben Tag anfordern. Alle Auslegungen werden im Login-Bereich des Solar-Unternehmens gespeichert, so dass das Team Fortschritte verfolgen und Änderungen vornehmen oder anfragen kann. Dies erlaubt es Solar-Unternehmen, ihre Projekt-Pipeline schnell und effizient zu skalieren.

„Wir nutzen Enacts Plattform und Auslegungsservices seit mittlerweile mehr als einem Jahr. Die Präzision und Geschwindigkeit ihrer Lösungen mit tausenden für unser Team erstellten Auslegungen haben einen sehr positiven Einfluss auf unser Geschäft gehabt“, sagt David Wolf, Geschäftsführer und Mitbegründer der SolarHub GmbH, ein schnell wachsendes deutsches Unternehmen für private Solaranlagen.

Anlässlich der Intersolar 2023 hatte auch das US-Unternehmen Aurora Solar eine Softwarelösung für Deutschland vorgestellt.

