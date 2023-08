Belectric akquiriert weiteres Photovoltaik-Großprojekt in Großbritannien

Bereits im vorigen Dezember hatte Belectric seinen Wiedereinstieg in das Projektgeschäft im Vereinigten Königkreich verkündet. Nun kommt eine weitere große PV-Anlage mit 28,5 MW hinzu.

Der Solarpark Bracon Ash soll der Nähe von Norwich in Norfolk (England) entstehen. Den Auftrag erhielt Belectric vom Photovoltaik-Spezialisten Luminous Energy, einem bekannten Entwickler von Erneuerbaren Energien und Batteriespeichern in Großbritannien. Die PV-Anlage soll im Sommer 2024 in Betrieb gehen. Die Stromerzeugung soll bilanziell dem Jahresbedarf von mehr als 9.500 Haushalten entsprechen.

Belectric setzt dabei auf bifaziale n-type-Module. Sie sollen das vergleichsweise schwache Sonnenlicht in Großbritannien bestmöglich ausnutzen, indem sie die Energie sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite einfangen.

Die beiden Unternehmen hatten bereits 2013 erste gemeinsame Projekte entwickelt. Zwischenzeitlich hatte sich Belectric dann aus dem Vereinigten Königreich zurückgezogen. Beide Unternehmen freuen sich, zehn Jahre später erneut zusammenzuarbeiten, heißt es in der Pressemitteilung. Über den Wiedereinstieg in den britischen Markt berichtete der Solarserver.

Nach der Fertigstellung soll Belectric auch den Betrieb und die Wartung des Solarparks Bracon Ash übernehmen.

David Bryson, COO von Luminous Energy, betont die enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Gemeinden. Deren Feedback fließe in die Planungsentwürfe ein. Der umzusetzende Entwurf werde „voraussichtlich zu einem Nettogewinn an biologischer Vielfalt von 203 %“ führen. Auf welche Zahl sich diese Prozentangabe bezieht, bleibt allerdings offen.

Belectric hat bisher nach eigenen Angaben 4,4 GW Solarkraftwerke weltweit gebaut und ist Teil der Elevion Group, deren Fokus Energiedienstleistungen sind.

09.08.2023 | Quelle: Belectric | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH