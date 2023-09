Solarinstallateur Priogo plant kräftige Expansion in Deutschland

Das Energieunternehmen Priogo will die Zahl seiner Standorte in Deutschland von 4 auf 28 deutschlandweit ausbauen. Die Finanzierung soll zum Teil über Crowdinvestionen kommen.

Die Priogo AG mit Sitz in Zülpich bei Köln will in Deutschland kräftig expandieren. Wie das Unternehmen mitteilte, plant es bis 2028 mehr als 20 neue Standorte aufzubauen. Insgesamt sollen es 26 Standorte deutschlandweit werden. Aktuell ist der Solarinstallateur neben der Firmenzentrale in Zülpich hierzulande mit drei weiteren Niederlassungen vertreten: in Kamen, Mügeln und in Stuttgart. Finanzieren will das Unternehmen die Firmenentwicklung ferner in Teilen mit einem Crowdinvesting in Höhe von 750.000 Euro.

Das Energieunternehmen plant und installiert schlüsselfertige Energiesysteme für Privatpersonen und Gewerbekunden sowie für Kommunen und Industrieunternehmen. Zu den Produkten gehören Photovoltaik-Anlagen, Stromspeicher, Wärmepumpen und Wallboxen für Elektrofahrzeuge. Parallel zum Auf- und Ausbau neuer Standorte plant Priogo auch den Aufbau zentraler Lager inklusive der Entwicklung eines nationalen Logistikkonzepts. Damit soll es dem Unternehmen möglich sein, Material ausreichend zu bevorraten und Projekte so noch schneller als bislang umzusetzen. Auch auf Teamseite wollen die Zülpicher intensiv in die Fort- und Weiterbildung von Fachkräften investieren und bis 2028 die Zahl von 700 Mitarbeitenden überschreiten.

PRIOGOist fest davon überzeugt, die gesteckten Wachstumsziele erreichen zu können: “Mit Hilfe der Wachstumsfinanzierung wollen wir unserem Ziel, als bundesweiter Player am Markt zu agieren, ein weiteres großes Stück näherkommen.“ Das sagte Priogo-Gründer David Muggli. „Gerade die vergangenen Monate haben uns klar gezeigt, wie groß das Interesse der Menschen an ganzheitlichen Energiesystemen ist. Mit der Sektorkopplung, also der Verknüpfung von Photovoltaik-Anlage, Wärmepumpe und Wallbox, kommen wir diesem Wunsch unmittelbar nach und leisten so einen entscheidenden Beitrag zur dezentralen Energieversorgung.”

