Der Hersteller Bosswerk stellt ein zertifiziertes Nachrüstkit für Mikrowechselrichter von Balkonkraftwerken von Deye bereit, bei denen ein für den doppelten Schutz erforderliches Relais fehlt.

Im Juli 2023 war bekannt geworden, dass unter anderem in den Wechselrichtern für Balkonkraftwerke von Deye und Bosswerk ein doppelter Schutz fehlte, der die Norm VDE-AR-N 4105 in Deutschland für die Betriebserlaubnis fordert. Nun haben Bosswerk und Deye die Zertifizierung der Bundesnetzagentur für ihre nachrüstbare Relais-Box erhalten. Das Relais ist eine zusätzliche mechanische Absicherung zur Abschaltung vom Balkonkraftwerk, die durch Software in Wechselrichtern erreicht wird.

Das nachträglich zu ergänzende Relais stellt die Konformität der Wechselrichter und damit der Mini-PV-Anlage her. Bereits Anfang August hatten laut Hersteller sowohl der TÜV Rheinland als auch Intertek bescheinigt, dass die Kombination aus Wechselrichter und externer Relais-Box einen wirksamen NA-Schutz für ein Stecker-Solargerät gemäß VDE-AR-N 4105 bietet.

Die Zertifizierung gilt unter anderem für die Wechselrichter Bosswerk BW-MI300 und Bosswerk BW-MI600. Die externe Box mit integriertem NA-Schutz können Betreiber:innen von betroffenen Balkonkraftwerken unter diesem Link kostenfrei bestellen. Dabei ist im Bestellformular für die beiden Bosswerk-Mikrowechselrichter das Modell „SUN300/500/600/800/1000G3-EU-230“ zu wählen. Mit der direkten Bestellung des externen Relais bei Deye wird die Garantie automatisch von 10 auf 15 Jahre erweitert. Inzwischen haben erste Kundinnen und Kunden laut Bosswerk das Relais erhalten. Es soll dank eines Updates nun problemlos funktionieren.

Anfang August hatte der Discounter Aldi eine Umtauschaktion für Wechselrichter bei seinem Balkonkraftwerk gestartet, bei denen das mechanische Relais fehlte. Auch die Bundesnetzagentur hatte in einer Marktuntersuchung Mängel an Stecker-Solargeräten festgestellt.

19.9.2023 | Quelle: Bosswerk | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH