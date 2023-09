Auf dem Hallendach der Puris Immobilienservice GmbH entsteht eine Photovoltaik-Anlage mit aufgeklebten Ultraleichtmodulen. Es ist das erste Objekt in Sachsen, das aus statischen Gründen mit besonders leichten PV-Module bestückt wird.

Am Montag starteten die Installationsarbeiten der ersten Photovoltaik-Ultraleichtmodule auf dem Dach des Dresdner Unternehmens Puris Immobilienservice GmbH. Insgesamt will man in den nächsten zwei Wochen rund 1.100 Quadratmeter Dachfläche mit Solarmodulen bestücken. Davon 250 Quadratmeter mit traditionellen und 850 Quadratmeter mit sogenannten Ultraleichtmodulen. Aufgrund statischer Anforderungen an die jeweilige Dachkonstruktion, die man bei der Installation von Photovoltaik-Anlagen beachten muss, können die 850 Quadratmeter des Daches der Unternehmenshalle, anders als bei dem Verwaltungsgebäude, nicht mit Standardmodulen versehen werden. Diese würden in Summe zu schwer für die fünf Jahre alte Halle sein und das Dach schlimmstenfalls zum Einsturz bringen. Solar-UItraleichtmodule sorgen mit ihrem Gewicht von nur 3,3 Kilogramm pro Quadratmeter für eine deutlich geringere Belastung der Gebäudestatik, da sie aufgeklebt werden, und ermöglichen somit eine adäquate und klimafreundliche Nutzung des Daches.

„Gerade für ältere Gebäude, deren Dachlast keine große Gewichtsbelastung aushält, sind unsere Ultraleichtmodule bestens geeignet“, sagt Hermann Fuchs Geschäftsführer, der zur Schweizer Meeco-Gruppe gehörenden Meeco Industrial Services GmbH. „Wir freuen uns, dass wir in Zusammenarbeit mit Jens Mittau nun endlich das erste Projekt direkt in Dresden realisieren konnten.“ Auch Jens Mittau, Projektleiter bei MSD – Mittau Solar Dresden Projektentwicklungs GmbH & Co. KG freut sich über den Startschuss bei Puris und schaut positiv in die Zukunft: „Durch die gute Zusammenarbeit mit dem Zulieferer Meeco Industrial Services freuen wir uns, dieses erste Projekt hier in Dresden-Leuben endlich starten zu können. Weitere Vorhaben mit Meeco stehen auch schon in der Pipeline. Schaut man über die Dächer rund um puris, sieht man eine Menge ungenutzter Dachfläche, was sehr schade ist.“ Das Vorbild Puris inspiriere hoffentlich das ein oder andere benachbarte Unternehmen ebenfalls zum Nachrüsten der Photovoltaik-Ultraleichtmodule.

Städtische Räume nachhaltiger und klimafreundlicher gestalten

Schon vor drei Jahren informierte sich das Dresdner Unternehmen Puris, das seit über 20 Jahren Dienstleistungen von der professionellen Haushaltsreinigung und Unterhaltsreinigung über Gartenpflege bis hin zum Hausmeisterservice anbietet, über die Möglichkeiten, eine Photovoltaik-Anlage auf den eigenen Dächern zu installieren. „Um den städtischen Bereich etwas nachhaltiger und klimafreundlicher zu gestalten, haben wir beispielsweise schon vor Jahren die Umstellung unserer für die tägliche Arbeit benötigen Reinigungsmittel von chemischen Produkten auf biologisch abbaubare Mittel umgestellt“, sagt Eva Deus, Geschäftsführerin der Puris Immobilienservice GmbH. Zudem hat das Unternehmen auf dem Firmengelände eine Blumenwiese angelegt, die für Bienen als Futterquelle dient, die einen firmeneigner Imker betreut. „Dies ermöglicht es uns, hier vor Ort Honig zu produzieren, den wir entweder unseren Mitarbeitenden überlassen oder aber auch gerne als Kundengeschenke nutzen“, so Deus.

Photovoltaik-Ultraleichtmodule liefern Solarstrom für Fuhrpark

Die Photovoltaik-Anlage soll vor allem der Versorgung des Fuhrparks dienen. „Durch die stetige Umstellung unseres Fuhrparks“, so Hagen Specht, Co-Geschäftsführer von Pursi Immobilienservice GmbH, „weg von reinen Verbrennern hin zu Hybrid- und Elektrofahrzeugen, wollten wir natürlich auch den benötigten Strom so klimafreundlich wie möglich produzieren. Wir freuen uns, unsere mittlerweile vier Ladesäulen demnächst mit unserem eigenen Strom versorgen zu können.“ Momentan seien aber lediglich ein reines Elektrofahrzeug und vier Hybride im Einsatz, weitere elektrisch betriebene Fahrzeuge sind in Planung.

