Q Energy errichtet größte schwimmende Solaranlage in Europa

Foto: Romain Berthiot Les Ilots Blandin entsteht auf ehemaligen Kiesgruben in Frankreich.

Der Solarpark Les Ilots Blandin wird auf dem Areal ehemaliger Kiesgruben in der Region Haute-Marne in Frankreich errichtet. Mit 74,3 MW Leistung ist es das bisher größte schwimmende PV-Projekt in Europa. Die Inbetriebnahme soll im ersten Quartal 2025 erfolgen.

Q Energy, Energiesparte der Hanwha Solutions Corporation, hat mit dem Bau des Solarparks Les Ilots Blandin im Nordwesten Frankreichs begonnen. Dank eines verbesserten Designs konnte das Unternehmen die ursprünglich geplante Leistung der Floating-PV-Anlage von 66 MW auf 74,3 MW erhöhen. Dadurch wird die Anlage laut Unternehmen der bisher größte schwimmende Solaranlage in Europa. Zum Vergleich: Der größte derzeit im Bau befindliche schwimmende Solarpark in Deutschland kommt auf eine Leistung von 29 MW. Die Bauarbeiten in Frankreich sollen voraussichtlich rund 18 Monate dauern. Größte schwimmende Solaranlage in Europa auf 127 Hektar großen Kiesgruben Das Konzept sieht mehrere künstliche Inseln vor, die sich über ein 127 Hektar großes Gelände ehemaliger Kiesgruben erstrecken, die man im Jahr 2020 stillgelegt hatte. Insgesamt 134.649 Photovoltaik-Module wird man auf Schwimmköpern befestigen und zu sechs Inseln bündeln. Diese verankert man an den Ufern oder auf dem Grund der gefluteten Gruben. Das Solarkraftwerk wird umgerechnet rund 37.000 Einwohner mit sauberem, grünem Strom versorgen können. Die Inbetriebnahme soll voraussichtlich im ersten Quartal 2025 erfolgen. Beim Design des schwimmenden Solarparks haben die Planer:innen auch die besonderen Bedingungen des umgebenden Ökosystems im Wasser berücksichtig. Die verwendeten Materialien sollen nachhaltig sein und sind so konzipiert, dass sie die Umwelt möglichst wenig belasten und gleichzeitig die Energieeffizienz maximieren. Die vorgesehenen Schwimmkomponenten werden direkt in Frankreich hergestellt und unterstützen so das Wachstum einer vielversprechenden europäischen Branche. 300 MW Entwicklungspipeline für schwimmende PV-Projekte in Frankreich Schwimmende Solarparks sind eine attraktive Lösung zur Nutzung von Industriebrachen. Q Energy France entwickelt bereits seit 2018 entsprechende Anlagen, vor allem in ehemaligen Steinbrüchen oder Kiesgruben, und verfügt derzeit über eine Entwicklungspipeline von mehr als 300 MW schwimmender PV-Projekte. Schwimmende Solaranlagen sind ein strategischer Wachstumssektor für Q Energy in Frankreich, wo sich das Unternehmen zu den führenden Entwicklern zählt. „Les Ilots Bladin ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie auch Wasserflächen einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten können. Q Energy setzt kontinuierlich auf neue Technologien, um weitere Flächen im Einklang mit der Natur nutzbar zu machen und Europa mit grünem Strom zu versorgen“, so Jean-Francois Petit, Managing Director von Q Energy France. 20.9.2023 | Quelle: Q Energy Solutions SE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Beliebte Artikel