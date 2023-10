Hanwha Qcells übernimmt CE und LECO-Technologie

Qcells hat seine Eigentümerschaft an dem Partnerunternehmen CE und der gemeinsam entwickelten LECO-Technologie bekanntgegeben. Das Unternehmen will sein geistiges Eigentum außerdem gegen etwaige Patentverletzungen verteidigen.

Die koreanisch-deutsche Hanwha Qcells gibt die Übernahme von Cell Engineering (CE) und deren Technologie Laser Enhanced Contact Optimization (LECO) bekannt. Beide Unternehmen haben in den letzten fünf Jahren bereits zusammengearbeitet. Währenddessen habe man die Technologie reif für die Massenproduktion gemacht. Die Übernahme war bereits im Oktober 2022 gefolgt. Erst jetzt kommt die offzielle Bekanntmachung. Es habe vorher dazu keinen Grund gegeben, so ein Sprecher auf Anfrage des Solarservers.

Diese Technologie führe ferner zu einer Steigerung der Wirkungsgrade von 0,2 bis 0,5 Prozent bei PERC sowie TOPCon-Solarzellen im Massenprozess. Mit der Übernahme sei Hanwha Qcells nun 100prozentiger CE-Eigentümer und damit auch Eigentümer der LECO-Technologie.

Das Management beider Unternehmen äußerte sich zufrieden über die Transaktion. Sie sehen ferner ein hohes Potenzial zur LECO-Anwendung in der Zellfertigung in den kommenden Jahren.

Qcells-Vorstand Danielle Merfeld sagte dazu, dass Qcells and CE die Vorteile der Technologie gerne mit der Solarindustrie und auch Wettbewerbern teilen würden. Allerdings werden Qcells die unrechtmäßige Verwendung der LECO Technologie nicht dulden und sei bereit, seine Rechte an dem geistigen Eigentum zu verteidigen. Das Unternehmen spielt damit auf verschiedene Patentstreitigkeiten mit Wettbewerbern in der Vergangenheit an.

