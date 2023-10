Solar Solutions Düsseldorf: Greenakku präsentiert Photovoltaik-Neuheiten

Auf der Messe Solar Solutions Düsseldorf stellen die Unternehmen Sax Power, Voltsmile und Wattstone Photovoltaik-Neuheiten vor, die der Onlineshop Greenakku vertreibt.

Greenakku, Onlineshop für Solaranlagen und Heimspeicher stellt anlässlich der Solar Solutions Düsseldorf gemeinsam mit drei jungen Marken neue Photovoltaik-Produkte vor. Darunter die Wechselstrombatterie von Sax Power, die einfach zu installierenden LiFePO 4 -Stromspeicher von Voltsmile und die neuen L-Steine vom deutschen Hersteller Wattstone.

Das Solarspeichersystem mit 5,2 kWh Speicherkapazität von Sax Power für die Steckdose benötigt keinen Wechselrichter. Nutzer:innen können es direkt in die Steckdose stecken. Die Lithiumeisenphosphat-Batterie kommuniziert kabellos mit dem Stromzähler, um nur die Menge an Strom abzugeben, die der Haushalt verbraucht. Eine Installation des Wechselrichters zwischen Heimspeicher und Stromnetz entfällt. Das spart nicht nur Platz, Zeit und Geld, sondern der Speicher ist nach Angaben von Greenakku auch langlebiger. Zudem soll er sicherer als die häufig eingesetzten NMC-Heimspeicher sein.

Die Lithium-Stromspeicher-Systeme von Voltsmile zeichnen sich laut Anbieter neben einer zuverlässigen Lithium-Technologie und attraktiven Preisen insbesondere durch das für die Heimmontage konzipierte Design aus. Alle Steck- und Kabelverbindungen sind verblendet und die Gehäuseoberflächen erinnern optisch eher an moderne Haushaltsgeräte als an traditionelle Speicher in Schaltanlagen. Dadurch lassen sie sich vielfältiger und an mehr Orten in Wohnumgebungen integrieren. Die Lithium-Stromspeicher-Systeme von Voltsmile gibt es für 48 Volt oder höher.

Die Aufständerungen von Wattstone sollen für eine einfachere und schnellere Montage von Solaranlagen auf dem Flachdach sorgen. Dabei sind keine zusätzliche Gewichte nötig und man muss die Dachhaut nicht durchbohren. Damit kann man Photovoltaik-Anlagen jetzt direkt auf Sockel aus feinporigem Beton mit eingearbeiteten Gewindehülsen ohne Zusammenbau der Unterkonstruktion festziehen. Zudem ist durch die Betonsockel keine zusätzliche Beschwerung oder Befestigung der Halterung notwendig.

Solar Solutions Düsseldorf

Greenakku lädt alle Fachbesucher der Solar Solutions Düsseldorf am 29. und 30. November 2023 ein, die drei Stände in Halle 14 der Messe Düsseldorf zu besuchen: Sax Power (K11), Wattstone (S5.1) und Voltsmile (L13). Die B2B-Fachmesse richtet sich an Installateure, Solarteure, Händler und Entwickler.

16.10.2023 | Quelle: Greenakku | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH