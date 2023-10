Erneuerbare-Energien-Fonds Capenergie 5 übertrifft Milliardengrenze

Der Erneuerbare-Energien-Fonds Capenergie 5 des Pariser Unternehmens Omnes Capital hat die Milliardengrenze geknackt. Der Fonds unterstützt bisher fünf europäische Entwickler für erneuerbare Energien.

Omnes Capital, ein Pariser Private-Equity- und Infrastrukturunternehmen, hat für seinen Capenergie-5-Fonds für erneuerbare Energien jetzt über 1 Milliarde Euro an Kapitalzusagen erhalten – nicht einmal ein Jahr nach Erstauflage des Fonds. Somit ist es das bisher höchste Fundraising in der Geschichte von Omnes. Es zeigt laut Unternehmen den Erfolg der historischen Positionierung als nachhaltiger Finanzinvestor mit Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien, nachhaltigen Städten, Deeptech und Co-Investitionen. Bis zum ersten Halbjahr 2024 will das Unternehmen, das insgesamt ein Vermögen von 5,7 Milliarden Euro verwaltet, die Zielgröße von 1,35 Milliarden Euro für Capenergie 5 erreichen.

„Das beeindruckende Fundraising von Capenergie 5 ist ein Beweis für den Erfolg unserer Positionierung“, ergänzt Michael Pollan, geschäftsführender Gesellschafter von Omnes. „Wir stellen Entwicklungsteams erneuerbarer Energien Kapital zur Verfügung und begleiten sie bei ihrer Umwandlung in unabhängige Stromerzeuger. Diese Strategie haben wir in den letzten 17 Jahren verfeinert, wobei die Erfolgsbilanz unserer letzten vier Jahrgänge eine durchschnittliche Nettorendite von über 15 Prozent aufweist.“

Seit 2006 hat Omnes 2,5 Milliarden Euro in mehr als 60 Investitionen in Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien in ganz Europa investiert. Nach nur wenigen Monaten umfasst das Projektportfolio von Capenergie 5 bereits fünf europäische Entwickler erneuerbarer Energien mit einer Präsenz in zehn Ländern. Dabei ist die gemeinsame Projektpipeline stark diversifiziert. Dabei umfasst die Pipeline der Capenergie-5-Portfolio-Unternehmen 369 Projekte in den Bereichen Photovoltaik, Onshore-Windkraft und Batteriespeicherung mit einer Leistung von insgesamt von 9,9 GW. Davon sind mehrere hundert MW bereits in Betrieb oder im Bau.

Die Portfoliounternehmen im Erneuerbare-Energien-Fonds Capenergie 5

Turn Energy, ein schwedischer PV-Entwickler

CCE Holding, ein österreichisch-deutscher IPP mit einem europaweiten Portfolio

Faria Renewables, ein griechischer PV-Entwickler

Enova Value 2.0, ein deutsches Onshore-Wind-Repowering-Joint-Venture mit dem etablierten Entwickler Enova

Integrum Renewable Energy, ein im Vereinigten Königreich ansässiger Entwickler von PV-Anlagen und integrierten Batteriespeichern

Insgesamt zielt der Erneuerbare-Energien-Fonds Capenergie 5 darauf ab, etwa zehn europäische Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien zu unterstützen.

Ferner zieht Capenergie 5 weiterhin französische und internationale Investoren an, darunter AG Insurance, AkademikerPension, Bpifrance, Caisses du Crédit Agricole, Golding und Industriens Pension, sowie andere französische und europäische Versicherungsgesellschaften, PensionsFondss, Stiftungen, DachFondss und Family Offices.

17.10.2023 | Quelle: Omnes | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH