Photovoltaik-Projektentwicklung: Eva Belletti übernimmt Geschäftsführung von CCE Deutschland

Der Wiener Photovoltaik-Projektentwickler CCE hat mit der Italienerin Eva Belletti eine neue Geschäftsführerin für sein Deutschland-Geschäft gefunden.

Die Geschäftsführung des Photovoltaik-Spezialisten CCE Holding mit Sitz in Wien hat Eva Belletti als Managing Director bei der CCE Deutschland GmbH eingestellt. Eva Belletti übernimmt damit am 1. September 2023 die Geschäftsführung der seit über 10 Jahren im deutschen Markt aktiven Niederlassung von CCE. „Mit Eva Belletti konnten wir eine ausgesprochen kompetente und in unserer Branche bestens vernetzte Geschäftsführerin gewinnen“, sagt Jörg Menyesch, Co-CEO der CCE Holding. Martin Dürnberger, ebenfalls Co-CEO der CCE Holding, ergänzt: „Insbesondere durch ihre jahrelange Erfahrung in der Projektentwicklung für erneuerbare Energien in Deutschland und Europa sowie der Geschäftsführung bei Herstellern verschiedener PV-Module ist sie unsere erste Wahl. Gemeinsam in der Gruppe werden wir unser Ziel weiter forcieren, als Independent Power Producer (IPP) eine zentrale Rolle auf den internationalen Märkten zu übernehmen.“

Weit über zehn Jahre ist die gebürtige Römerin und studierte Anwältin Eva Belletti bereits in verschiedenen Positionen in Unternehmen der erneuerbaren Energien für die rechtliche und finanzielle Ausgestaltung sowie die Vermarktung von insbesondere Solar-Projekten verantwortlich. Der europäische Markt ist ihr durch Tätigkeiten in München, London, Istanbul und den Niederlanden bestens bekannt.

Eva Belletti soll für CCE Deutschland PV-geeignete Freiflächen identifizieren

Eva Belletti hat in diesem Jahr zudem den Executive MBA für anspruchsvolle Managementpositionen an der Universität St. Gallen erfolgreich abgeschlossen. Ihrer neuen Aufgabe bei CCE Deutschland sieht Eva Belletti engagiert entgegen: „Einer meiner Schwerpunkte wird die Identifizierung von potenziellen Kunden und Partnern sein, sowohl für PV-geeignete Freiflächen als auch für größere Aufdachanlagen in der Industrie.“

CCE in München hat sich auf die PV-Aufdachung von Industrie-Gebäuden mit mindestens 1500 bis 2000 Quadratmetern Dachfläche spezialisiert. Die Unternehmensgruppe insgesamt konzentriert sich auf die Realisierung, die Finanzierung und das Management von großen PV-Freiflächensystemen sowie von gewerblichen PV-Dachanlagen. Zukünftig sind auch Agri-Photovoltaik-Projekte im Sinne einer ökologisch wertvollen Realisierung von PV-Freiflächenanlagen ein Wachstumsthema in Deutschland.

30.8.2023 | Quelle: CCE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH