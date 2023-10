Das Photovoltaik-Powersystems-Programm der Internationalen Energieagentur (IEA PVPS) hat den Bericht „Trends in Photovoltaic Applications 2023" veröffentlicht. Es handelt sich bereits um die 28. Ausgabe des Reports.

Laut IEA PVPS tätigen Unternehmen erhebliche Investitionen in die Photovoltaik-Produktionskapazitäten und das markiere den Beginn der Terawatt-Ära. Der PV-Markt im Jahr 2022 überschritt laut dem IEA-PVPS-Bericht zu den Trends bei den Photovoltaik-Anwendungen die 1-TW-Marke mit weltweit 1.183 GW an PV-Kraftwerken, die am Ende des Jahres Solarstrom produzierten. Davon hat man mehr als die Hälfte in den letzten vier Jahren installiert.

In dem Maße, in dem die Auswirkungen des Klimawandels spürbarer werden, wird der Anteil der PV-Stromerzeugung (1.538 TWh oder 6,2 % der weltweiten Stromerzeugung im Jahr 2022) laut IEA PVPS zunehmen, da man weltweit die Investitionen in CO 2 -arme Optionen fortsetzt. Im Jahr 2022 entfielen fast drei Viertel der neuen erneuerbaren Stromerzeugungsleistung auf die Photovoltaik. Das entspricht einem Wert von fast 100 Milliarden US-Dollar. Die weltweite Produktionskapazität der Photovoltaik betrug Ende 2022 rund 716 GW. Davon ist aber nur die Hälfte in Betrieb. Denn ältere, weniger rentable Fertigungslinien standen still. Daher hat die PV-Industrie im Vorjahr weniger als 400 GW hergestellt.

Trends bei Photovoltaik-Anwendungen: Immer mehr M10/G12-Zellen

Im Jahr 2022 hat die PV-Industrie erhebliche Investitionen in neue Silizium-, Zell- und Modulherstellungskapazitäten getätigt. Diese Investitionen wird man fortsetzen, da die Regierungen lokale Produktionsförderungsprogramme einführen (USA, Europa, China, Indien), während Handelskonflikte und Zwangsarbeitsprobleme die Produktionsförderung ebenfalls beeinflussen.

Die Geschwindigkeit der Produktionssteigerung ist höher als die Marktentwicklung. Somit könnte es im Jahr 2023 zu einem erheblichen Preisverfall bei den PV-Modulen kommen, wenn der Markt ein Überangebot aufweist. Der Marktanteil der M10/G12-Zellen hat sich verdoppelt und liegt nun bei über 80 %, da sich die großen Hersteller auf eine Standardisierung der PV-Modulgrößen geeinigt haben.

Die Netzkapazität wird in einigen Ländern zunehmend zu einem Problem, da das PV-Volumen steigt. Einige Länder reagieren darauf mit erheblichen Investitionen und Investitionsplänen in die Übertragungsinfrastruktur, aber auch mit Drosselungen und anderen Maßnahmen auf der Verteilungsebene. Es ist eine vorausschauende Planung erforderlich, um gerechte Wege für die Bezahlung der erforderlichen Infrastrukturverbesserungen zu finden, da die Photovoltaik zunehmend die bevorzugte Lösung für die Energieerzeugung ist.

Zudem hat die IEA PVPS nationale Berichte zu den Trends bei Photovoltaik-Anwendungen für Australine, die USA, Frankreich, Spanien und Italien vorgelegt. Der aktuelle IEA-PVPS-Report zu den Trends bei Photovoltaik-Anwendungen ist unter diesem Link zu finden.

30.10.2023 | Quelle: IEA PVPS | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH