Photovoltaik: Artur Schreiber neuer Otovo-Geschäftsführer in Deutschland

Die Photovoltaik-Plattform Otovo will ihr Geschäft in Deutschland ausbauen und hat dafür mit Artur Schreiber einen Geschäftsführer mit viel Erfahrung mit digitalen Marktplatz-Modellen gefunden.

Otovo, internationale Vermittlungsplattform für Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher im privaten Sektor, hat mit Artur Schreiber einen neuen Geschäftsführer in Deutschland bekanntgegeben. In dieser Position soll Schreiber die Geschäftsentwicklung von Otovo in Deutschland verantworten und das Wachstum des Unternehmens im deutschen Markt vorantreiben. Als ehemaliger CEO von Foodpanda in Deutschland und von Delivery Hero in Österreich bringt Schreiber mehrjährige Erfahrung in verantwortlicher Position bei global wachsenden Marktplätzen mit und hat die Teams in den jeweiligen Märkten deutlich ausgebaut. Zuletzt hat Schreiber mit Zenadmin als Gründer und CEO ein Unternehmen im Bereich Cybersecurity aufgebaut.

“Ich freue mich darauf, in meiner Position bei Otovo zu einem entscheidenden Zeitpunkt in den deutschen Markt für erneuerbare Energien einzusteigen. Die Solarenergie revolutioniert den Energiesektor, und ich bin davon überzeugt, dass dies für unsere Generation von entscheidender Bedeutung ist, um die Energiewende anzuführen. Mit dem digitalen Marktplatz-Modell setzt Otovo genau an der richtigen Stelle an und bringt Verbraucher:innen auf dem effizientesten Weg mit lokalen Installateuren zusammen – und das europaweit. Als Plattform machen wir Solarenergie für alle Privathaushalte zugänglich”, sagt Schreiber.

Operative Expertise von Artur Schreiber soll Otovo voranbringen

2016 in Norwegen gegründet, ist Otovo mittlerweile in 13 europäischen Märkten aktiv, darunter Norwegen, Schweden, Deutschland, Frankreich, Spanien, Polen, Italien, Portugal, Großbritannien, Belgien, Niederlande, Österreich und Schweiz. Insgesamt arbeiten für Otovo mehr als 400 Mitarbeitende weltweit. Otovo verzeichnete von 2022 auf 2023 das stärkste Wachstum seiner Geschichte mit 95% Zuwachs an Installationen im Jahresvergleich.

„Wir freuen uns sehr, Artur in unserem Team willkommen zu heißen. Er bringt mit seiner Erfahrung als Führungspersönlichkeit bei großen, internationalen Marktplätzen alles mit, was Otovo in einem wettbewerbsintensiven, schnell wachsenden deutschen Markt benötigt. Arturs umfangreiche operative Expertise wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir das Momentum in Deutschland und Europa weiter nutzen, um mit der besten technologischen Plattform Solaranlagen auf jedes Dach, Batteriespeicher in jeden Haushalt und Ladestationen in jede Garage zu bringen“, sagt Andreas Thorsheim, CEO von Otovo.

Erst Ende September hatte Otovo seine Produktpalette um Ladegeräte für Elektrofahrzeuge erweitert. Somit konnte das Unternehmen zeitgleich zum Förderprogramm der Bundesregierung eine Angebot unterbreiten, das Hausbesitzern beim Kauf von Solaranlagen, Batteriespeichern und Ladestationen bis zu 10.200 Euro garantierte.

1.11.2023 | Quelle: Otovo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH