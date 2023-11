Freiburg erhält VDE-Zertifikat für PV auf Fußballstadiondach

Der VDE hat untersucht, ob die 2,4 MW starke PV-Anlage auf dem Stadiondach des SC Freiburg auch die versprochene Leistung liefert. Dafür und für andere Qualitätsmerkmale hat sie der Anlage das VDE-Zertifikat ausgestellt.

Der VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. hat die Photovoltaikanlage auf dem Stadiondach des SC Freiburg mit einem Zertifikat versehen. Es geht dabei laut VDE-Mitteilung um 6.200 Solar-Module, 15.000 Quadratmeter Fläche und 2,3 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Die Solaranlage des SC Freiburg ist eine der größten auf einem Stadiondach weltweit. Mit der Photovoltaikanlage kann der SC Freiburg seinen eigenen jährlichen Stromverbrauch rechnerisch klimaneutral decken. VDE Renewables habe die Anlage überprüft und sie mit dem Qualitätssiegel des VDE ausgezeichnet.

Die VDE Renewables Experten haben zum Beispiel untersucht, ob die Anlage optimal geplant und errichtet ist, wie zuverlässig sie arbeitet und ob die Module auch die versprochene Leistung erbringen. So ist garantiert, dass ein großes Solarkraftwerk wie das auf einem Fußballstadiondach auch wirtschaftlich erfolgreich betrieben wird und sich die Investition am Ende rechnet. Die Solarmodule kommen vom Schweizer Unternehmen Meyer Burger – ebenfalls ein Kunde von VDE Renewables – und wurden komplett in Deutschland gefertigt. Das Energiekonzept des Stadions sei richtungsweisend und zeige, wie Klimaschutz auch im Profifußball gelingen kann.

Realisiert wurde das Projekt mit einer Spitzenleistung von 2.387 Kilowattpeak (kWp) von badenovaWÄRMEPLUS, einer Tochter des regionalen Energieunternehmens badenova. VDE Renewables Geschäftsführer Burkhard Holder: „Stadiondächer eignen sich perfekt für Solaranlagen. Da gibt es große Flächen und keinen Schatten. Unser Zertifikat bestätigt, dass der SC Freiburg und Badenova keine Kompromisse bei Qualität und Ausführung gemacht haben.“

