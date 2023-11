PV-Anlage aus dem Baumarkt: Obi und Soly erweitern Kooperation

Der Baumarkt Obi vertreibt bereits auf mehreren Wegen PV-Anlagen. Nun hat er die seit Mitte des Jahres in NRW bestehende Kooperation mit dem Düsseldorfer Unternehmen Soly erweitert.

Ab Dezember kann man in Nordrhein-Westfalen, im Saarland und Rheinland-Pfalz über Obi eine PV-Anlage von Soly kaufen. Weitere Bundesländer sollen 2024 folgen, erklärt Soly gegenüber dem Solarserver. Interessieren sich Obi-Kundinnen und -Kunden für eine PV-Anlage, bekommen sie diese allerdings nicht direkt im Baumarkt. Stattdessen stellen sie auf der Webseite oder in der Obi-App eine Anfrage. Die Planung der PV-Anlage erfolge dann in einer komplett digitalen Beratung, so Soly. Auch Stromspeicher und Ladestationen für E-Fahrzeuge können dabei einbezogen werden. Daraus erstellt Soly ein individuelles Angebot, das in diesem Stadium allerdings noch unverbindlich ist. Installiert wird die PV-Anlage dann von regionalen Handwerkspartnern.

Die Baumarkt-Kette Obi hat bereits mehrere Partnerschaften mit PV-Unternehmen, darunter Installion, DZ24 und Zolar, wie der Solarserver berichtete.

Soly wurde 2022 gegründet. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben seit Anfang 2023 im deutschen Markt aktiv und bezeichnet sich als einen der führenden Anbieter von Photovoltaik-Anlagen und Solarstromspeichern in Deutschland. Laut Webseite bietet Soly PV-Anlagen sowohl zum Kauf als auch zur Miete an. Den lokalen Handwerkspartnern verspricht das Unternehmen minimale Bürokratie und gute Honorare. Es handelt sich also um ein Plattform-Modell, ähnlich wie bei Enpal, Zolar und Otovo. Die relativ jungen Firmen, die ihre digitale Abwicklung perfektioniert haben und die Installation über lokale Partnerbetriebe abwickeln, nehmen einen immer größeren Anteil am Solarmarkt ein. Mit den Umsätzen im dreistelligen Millionenbereich können ansonsten nur die Energiekonzerne mithalten, wie ein Ranking von Statista zeigt, über das der Solarserver berichtete.

