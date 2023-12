Menlo Electric spendet Kita eine Photovoltaik-Anlage

Im Rahmen eines Wohltätigkeitsprogramms hat Menlo Electric einer Kita der Gemeinde Edemissen eine Photovoltaik-Anlage gespendet. GW-EnergyTec hat die Installation und die Trägerkonstruktion übernommen.

Seit Anfang November steht in Abbensen, einem Ortsteil der niedersächsischen Gemeinde Edemissen, eine Photovoltaik-Anlage. Die lokale Installationsfirma GW-EnergyTec und der Lüneburger Photovoltaik-Distributor Menlo Electric haben auf dem Dach der Kita „Kleiner Hobbit“ die PV-Anlage installiert. Menlo und seine Partner haben Tongwei-Solarmodule und zwei Deye-Wechselrichter gestiftet, während GW-Energytec die Installation und die Trägerkonstruktion übernahm.

„Nach zwei gescheiterten Ausschreibungen haben sich Thomas Schrul von GW-Energytec und Moritz von Ziegner von Menlo Electric bereit erklärt, sich um die Anlage zu kümmern und diese 22 kW zu spenden. Das hilft nicht nur, die Kosten der Gemeinde zu senken, sondern trägt auch aktiv dazu bei, die CO 2 -Emissionen der Gemeinde zu reduzieren. Wir haben im Prinzip hier gemeinsam einen kleinen Wald gepflanzt“, sagt Tobias Faust, Bürgermeister der Gemeinde Edemissen.

Menlo Electric: Wohltätigkeitsprogramm für Photovoltaik-Anlagen

Die Anlage wurde im Rahmen des Wohltätigkeitsprogramms „Energy to Power Your Future“ der Firma Menlo Electric geplant und angeleitet. „Die Idee ist, nachhaltige Energie zu liefern und gleichzeitig Strom für diese Einrichtungen wieder bezahlbar zu machen. Wir haben bereits mehrere Projekte, auch in der Ukraine, vorangetrieben und dabei sogar einem Kinderkrankenhaus wieder Energiestabilität geliefert. Mich erfüllt es mit Stolz, dass wir nun auch dieses Programm hier in Deutschland etablieren können“, sagt Moritz von Ziegner, Geschäftsführer der Menlo GmbH.

Die Photovoltaik-Anlage produziert bis zu 19.000 kWh Strom pro Jahr, was dem durchschnittlichen Verbrauch von 4 bis 5 Haushalten entspricht. „Das sind über 9 Tonnen CO 2 , die hier dank Photovoltaik eingespart werden. Üüber Jahre hinweg jedes Jahr aufs Neue“, sagtert Thomas Schrul, Geschäftsführer der GW Energytec. „Wir waren positiv überrascht, wie schnell das Projekt doch umgesetzt werden konnte. Von der Planung bis zur Umsetzung waren es keine drei Monate, das spricht für den Tatendrang der örtlichen Regierung, hier wirklich etwas zu verändern“.

Das Projekt kommt 73 Kindern zugute. Der Kindergarten selbst ist Teil der Gemeinde und beherbergt mehrere Gruppen im Alter von 1 bis 6 Jahren. Das Charity-Programm von Menlo Electric hat bisher weltweit in 15 Einrichtungen in sieben Ländern zur Installation von Solarsystemen beigetragen.

Quelle: Menlo Electric | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH