Photovoltaik-Großhändler Menlo Electric: Moritz von Ziegner neuer General Manager für Deutschland

Menlo Electric, Photovoltaik-Großhändler in den Regionen Europa, Naher Osten und Afrika, will sein Geschäft auf dem deutschen Markt ausbauen. Moritz von Ziegner ist seit Februar als General Manager für Deutschland tätig. Das erste Büro mit Lager befindet sich im Norden Deutschlands.

Moritz von Ziegner war für einen der größten Großhändler in Europa tätig und bringt seine Erfahrung in für die Arbeit bei Menlo Electric ein. Er begann seine Karriere in dieser Branche bei der Natgas AG. Dort war er sechs Jahre Vertriebsleiter für Norddeutschland im Bereich Industrie & Stadtwerke und vier Jahre Key Account Manager für dezentrale Energielösungen. In dieser Zeit beschäftigte er sich mit Themen wie Cross Commodity Management, Direkt- und Regelenergievermarktung. Außerdem baute er das Biogas-Portfolio von Natgas auf.

Nach seiner Zeit bei der Natgas AG wechselte er zur Baywa re. Hier war von Ziegner für den Aufbau des Partnervertriebs in Norddeutschland verantwortlich. Durch seinen Einsatz hat er fast 30 Energieversorger geholfen, ihre Endkunden sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich professionell mit Photovoltaik zu versorgen. „In beiden Unternehmen Natgas und Baywa konnte ich miterleben, wie aus einer Idee ein relevantes Unternehmen mit 100 beziehungsweise 50 Mitarbeitern wurde. Es wurden Strukturen geschaffen, Prozesse aufgesetzt, und am Ende gelang die Skalierung. Mit diesem Wissen bin ich mir mehr als sicher, Menlo Electric voll in den deutschen PV-Markt zu implementieren“, so Moritz von Ziegner.

Der deutsche Solarmarkt ist mit einem Anteil von 11 % am Gesamtumsatz die zweitgrößte Absatzregion von Menlo Electric. Im vergangenen Jahr hat Menlo Electric seine lokale Präsenz durch die Einstellung weiterer Experten ausgebaut, um die lokale Nachfrage zu bedienen. Positionen Key Account Manager und Marketingspezialist sind bereits seit 2022 besetzt. Die noch offenen Positionen sind Customer Service und technischer Support. Ein lokales Lager wird im ersten Quartal 2023 folgen, um den Kundenvertrieb weiter zu beschleunigen.

Menlo Electric ist derzeit eigenen Angaben zufolge einer der Vertriebshändler von Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar, Sungrow, Solaredge und FoxESS

3.2.2023 | Quelle: Menlo Electric | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH