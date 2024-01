Der Photovoltaik-Montagesystemhersteller K2 Systems hat in Valencia einen neuen Standort eingerichtet. Das Unternehmen will Planern und Installateuren in Spanien persönlicher bei Service und Support zur Seite stehen.

K2 Systems hat in Valencia einen elften internationalen Standort eröffnet, um damit die europäische Präsenz des Unternehmens zu stärken. „Mit der Eröffnung unseres Standorts in Valencia beginnt für uns ein neues Kapitel. Wir freuen uns darauf, unsere Expertise den Kunden und Händlern nun persönlich zur Verfügung stellen zu können und unsere Position in diesem dynamischen und wachstumsstarken Markt zu festigen“, sagt Miguel Giménez, Country Manager von K2 Systems für Spanien und Portugal. Er verfügt über mehr als fünfzehn Jahre Erfahrung in der Photovoltaik-Branche.

Für K2 Systems sei es von hoher Bedeutung, den Photovoltaik-Markt in Spanien mit einem umfangreicheren Service und Support zu bedienen. „Gerade in diesem Jahr erwarten wir ein großes Wachstum im Gewerbe- und Wohnbereich. Aufgrund der in Spanien am häufigsten vorkommenden Dächer mit Trapezblech und Ziegel oder Flachdach sind für spanische Kunden vor allem MultiRail, SolidRail und der Dome 6 Allrounder interessant.“, sagt Giménez. Auch die neuen Freilandsysteme seien für den spanischen Markt relevant. „Mit diesen K2-Lösungen werden wir Photovoltaik-Projekte mit bis zu 15 Megawatt Leistung realisieren können“, so Giménez.

Spanien ist für K2 Systems ein interessanter und attraktiver Markt. Das Land liegt in dem Teil Europas mit der höchsten Sonneneinstrahlung, so dass sich Investitionen in Solaranlagen sehr schnell amortisieren. Das neue Büro im hochtechnologischen Geminis Center befindet sich im modernen Geschäftsviertel von Valencia.

Quelle: K2 Systems | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH