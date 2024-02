Der Revolt WLAN-Mikroinverter SMI-800 verfügt über zwei MPPT-Laderegler zum Anschluss von zwei Photovoltaik-Modulen.

Der Online-Händler Pearl bietet in seinem Shop den WLAN-Mikroinverter SMI-800 für Balkonkraftwerke von Revolt an. Mit dem SMI-800 kann man der Strom von zwei Solarmodulen mit jeweils bis zu 500 Watt in das Hausnetz oder ein einen Stromspeicher einspeisen. Der Modulwechselrichter verfügt über zwei MPPT-Laderegler. Er ist nach VDE-Normen und Anwendungsregeln geprüft und erfüllt damit höchste Schutz- und Sicherheitsanforderungen.

Der WLAN-Mikroinverter für Balkonkraftwerke ist einem wasserdichten, robusten Aluminium-Gehäuse untergebracht und entspricht der Schutzklasse IP67. Zum Produktumfang gehört ein 5 Meter langes Anschlusskabel mit einem Schutzkontaktstecker. Auch Montagematerial und eine Anleitung in deutscher Sprache sind dabei. Der maximale DC-Eingangsstrom beträgt 13 Ampere. Die maximale Solarleistung liegt bei 800 Watt. Das Gerät kann in einer Umgebungstemperatur von -20 bis +65 °C arbeiten. Es ist 230 x 212 x 45 mm groß und wiegt 4 kg.

Mit der kostenlosen App Elesion können Nutzer:innen die technischen Daten ihrer Mini-PV-Anlage jederzeit im Blick behalten. Man kann die Werte wie Spannung, erzeugter und verbrauchter Strom jederzeit überprüfen. Und sie schnell und einfach mit denen der Vortage vergleichen. Durch die Eingabe des Strompreises in der App lassen sich die Einsparungen beim Strombezug vom Energieversorger leichter nachvollziehen.

Der Preis des Mikroinverters beträgt bei Umsatzsteuerbefreiung 199,99 Euro.

Quelle: Pearl | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH