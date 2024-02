Benjamin Frank übernimmt Funktion des CFO bei Solarwatt

Mit Benjamin Frank als Chief Financial Officer verstärkt der Dresdner Photovoltaik-Hersteller Solarwatt seine Geschäftsführung. Frank kommt von SMA.

Der Verwaltungsrat der Solarwatt GmbH hat einen neuen Chief Financial Officer (CFO) in die Geschäftsführung berufen. Zum 1. März 2024 übernimmt Benjamin Frank die Verantwortung für die Bereiche Finanzen und IT beim Dresdner Unternehmen. Damit verstärkt der 41-Jährige die Geschäftsleitung mit CEO Detlef Neuhaus, CTO Armin Froitzheim und CSCO Sven Schwarz. Vor seinem Start bei Solarwatt war Benjamin Frank über 15 Jahre lang beim Wechselrichterhersteller SMA Solar Technology AG tätig, zuletzt als Executive Vice President Finance & CREM.

Achim Wörner, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Solarwatt GmbH, sagt: „Gesellschafter und Verwaltungsrat der Solarwatt sind überzeugt, dass Herr Frank mit seiner tiefen Branchenkenntnis eine hervorragende Besetzung für das Finanzressort darstellt.“ Detlef Neuhaus, CEO der Solarwatt, ergänzt: „Benjamin Frank ist ein versierter Finanzexperte und verfügt dank seiner langjährigen Tätigkeit in der Photovoltaik-Systemtechnik über umfassende Führungserfahrung. Ich freue mich deshalb umso mehr, ihn von nun an in der Geschäftsleitung begrüßen zu dürfen.“

Auch Benjamin Frank freut sich auf die neue berufliche Herausforderung: „Ich fühle mich geehrt, Teil von Solarwatt zu sein und freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem engagierten Team. Mein Fokus als CFO wird darauf liegen, effiziente Prozesse zu fördern, strategische Entscheidungen zu unterstützen und die finanziellen Ziele zu erreichen. Gemeinsam werden wir Solarwatt trotz der aktuellen Herausforderungen auf der nachhaltigen Wachstumsbahn im Bereich der Sektorenkopplung halten.“

Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH