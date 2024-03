Greenakku: Fassaden-Montagesystem für Stecker-Solargeräte

Mit dem Fassaden-Montagesystem WandPV bietet der Online-Händler Greenakku nun eine Alternative für Mini-PV-Anlagen zur klassischen Balkonmontage an.

Für den Fall dass keine Solarmodule an den Balkon, den Zaun, auf das Flachdach oder die Garage passen, bietet Greenakku das WandPV-Montagesysteme an. Das Fassaden-Montagesystem für Stecker-Solargeräte von Wattstone ist beim Onlineanbieter zum Einstiegspreis von 249 Euro für zwei Photovoltaik-Module erhältlich.

Die Lösung von Wattstone für die Wandmontage von PV-Modulen soll einen großen Spielraum für Solaranlagen ermöglichen. Die Montage kann verschiedenen Gebäudewänden oder Mauern erfolgen. Der Pluspunkt der WandPV-Montagesysteme soll die schwimmende Lagerung der Solarmodule in Einlegschienen sein. Denn dieses gewährleistet ihnen laut Anbieter eine Belastungsfreiheit und soll damit ihre Lebensdauer erhöhen. Gleichzeitig sei das optische Erscheinungsbild der Photovoltaik-Module nicht durch freistehende, oft silberglänzende Halterungen gestört, die sich mit der Fassade und den häufig schwarzen Modulen beißen.

Die in Deutschland hergestellten WandPV-Montagesysteme fassen PV-Module mit einer Rahmenbreite von 30 mm mit den Maßen von 1762 x 1130 mm. Damit kann man die Solarmodule horizontal in Paaren oder einzeln installieren. Die Installationszeit für das Fassaden-Montagesystem für Stecker-Solargeräte beträgt laut Anbieter ungefähr eine Stunde. Ferner sollen alle notwendigen Komponenten für die Installation von zwei PV-Modulen, darunter Einlegeschienen, Grundschienen, Kreuzverbinder, Schienenverbinder und Tellerkopfschrauben mit passenden Dübeln, im Lieferumfang enthalten sein. Das alles soll sorgfältig in einem handlichen Karton verpackt und bereit für die sofortige Installation sein.

Die Anbringung des Fassaden-Montagesystems für Stecker-Solargeräte erfolgt an festes Mauerwerk oder Holz mit M8-Schrauben und Dübeln. Sicherheit soll die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der Schienen- und Dübelkomponenten bieten. Ferner soll die Duo Power Dübel von Fischer eine sichere und dauerhafte Befestigung dank der Kombination aus zwei Komponenten bieten, die aus einer Weich- und einer Hartkomponente bestehen. Je nach Untergrund aktiviert sich das optimale Funktionsprinzip. Das bedeutet, er spreizt in Vollbaustoffen, klappt in Lochbaustoffen und knotet in Plattenbaustoffen.

Quelle: Greenakku | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH