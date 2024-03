Sonnen: Neues virtuelles Kraftwerk in Schweden

Der schwedische Übertragungsnetzbetreiber hat die Zulassung für ein neues virtuelles Kraftwerk von Sonnen in Schweden erteilt. Das sogenannte SonnenVPP soll den Eigenverbrauch von Solarstrom steigern und das Stromnetz stabilisieren.

Die Sonnen GmbH, Anbieter von vernetzten Speicher- und Energietechnologien, hat ein virtuelles Kraftwerk (SonnenVPP) in Schweden in Betrieb genommen. Dafür hat Sonnen die Zulassung des schwedischen Übertragungsnetzbetreibers Svenska Kraftnät erhalten. Voraussetzung für den Marktzutritt waren monatelange und intensive Tests des SonnenVPP in mehreren Dutzend Haushalten in verschiedenen Regionen des Landes.

Mit der Expansion nach Skandinavien erweitert Sonnen den Einsatz seiner VPP-Technologie. Dabei soll die Vernetzung von Sonnenbatterien einen großen virtuellen Speicher erzeugen, der zum Beispiel Primärregelleistung (FCR) erbringen oder an den Energiemärkten teilnehmen kann. Somit generieren die Sonnenbatterien zusätzliche Einnahmen, indem sie die Stromnetze aktiv unterstützen.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

„Batteriespeicher bieten viele Möglichkeiten, die über den Eigenverbrauch von Solarstrom weit hinausgehen. Sie entfalten ihr Potenzial für die Menschen und für unser Energiesystem erst dann richtig, wenn sie mit anderen Speichern oder auch E-Autos oder Wärmepumpen vernetzt werden“, sagt Oliver Koch, CEO von Sonnen.

Virtuelle Kraftwerke (VPP) spielen laut Sonnen eine Schlüsselrolle in der Energiewende. Durch die zunehmenden Energiemengen aus Sonnen- und Windkraft auf der einen Seite sowie durch immer mehr E-Fahrzeuge oder Wärmepumpen auf der anderen Seite, drohen die Stromnetze zur Engstelle zu werden. Dabei seien VPP eine digitale Lösung, die hohe Belastungen in den Stromnetzen gezielt ausgleichen und sie so flexibler machen können. Durch die Nutzung bereits vorhandener Batterien oder E-Fahrzeuge für den Netzausgleich können VPP auch den Bedarf an zusätzlichen Investitionen in die Netzinfrastruktur oder in Großspeicher verringern.

Virtuelles Kraftwerk in Schweden an länderspezifische Anforderungen angepasst

Sonnen betreibt neben dem neuen Projekt in Schweden bereits ein virtuelles Kraftwerk in Ländern wie Deutschland, den USA, Australien und Italien. Das SonnenVPP kann sich laut Unternehmen flexibel an die Anforderungen verschiedener Länder und unterschiedlicher Netzdienstleistungen anpassen. In Deutschland bietet Sonnen zum Beispiel Frequency Containment Reserve (FCR) und schafft damit eine Alternative zum Einsatz fossil betriebener Kraftwerke für diese Dienstleistung. Außerdem ermöglicht es Hausbesitzern die Teilnahme am Energiegroßhandelsmarkt, dem so genannten Intraday-Handel. Beide von Sonnen angebotenen Dienstleistungen sollen den Sonnenbatterie-Besitzern im SonnenVPP einen finanziellen Vorteil bringen, indem sie die monatlichen Energierechnungen senken.

Quelle: Sonnen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH