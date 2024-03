Solarpark-Überwachung: Bauwatch erweitert Notrufleitstelle

Mit einer mobilen Videoüberwachung sichert das Unternehmen Bauwatch Baustellen, Photovoltaik-Solarparks und kritische Infrastrukturen gegen Diebstähle ab. Dafür hat das Unternehmen nun seine Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) in Ratingen erweitert.

Bauwatch, Anbieter einer mobilen Videoüberwachung, hat jetzt das Angebot der deutschen Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) erweitert. Das modernisierte, in Ratingen ansässige Kontrollzentrum bietet nun Kapazitäten für 35 Sicherheitsspezialisten. Zu den Anwendungsfeldern der Videoüberwachung gehören neben der Baustellenüberwachung auch die Überwachung von Solarparks, kritischen Infrastrukturen, Industrieflächen und Energieanlagen sowie die Parkplatzüberwachung und der Schutz von Lagerflächen.

Mit Videoüberwachung Diebstähle in Solarparks verhindern

Laut Bauwatch nehmen die Diebstähle in Solarparks merklich zu, denn der Wert der Beute sei hier besonders hoch. Große Stückzahlen entwendeter Solarmodule verursachten schnell einen Schaden im 6-stelligen Bereich. Begehrt sei hierbei alles, was sich gut zu Geld machen lässt: Solarzellen, ganze Photovoltaik-Module, Wechselrichter aber auch Baumaschinen, Werkzeuge, Kupferkabel und komplette Zäune.

Als zertifizierte Leitstelle bietet die NSL Reaktionszeiten in Sekundenschnelle. So wird eine zeitnahe Intervention durch Polizei oder Sicherheitsdienst ermöglicht, was bei einem Sicherheitsvorfall entscheidend sein kann. Systeme von Bauwatch sollen eine mehrfache, ineinandergreifende Absicherung bieten. Sie schützen wirksam, wenn es zu einem Vorfall auf einem Gelände kommt. Grünes Licht soll zusätzlich präventiv wirken und Kriminelle schon aus großer Distanz abschrecken. In der 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche besetzten Leitstelle haben erfahrene Sicherheitsprofis den Betrieb der Bauwatch-Überwachungssysteme jederzeit im Blick. Hier werden eingehende Alarme professionell geprüft und bearbeitet.

Da mit der Bauwatch-Sicherheitstechnologie oft sehr große Werte abgesichert werden, ist die NSL nach DIN EN 50518 zertifiziert. Dies geht einher mit strikten Vorgaben. Bauliche Kriterien wie eine Sicherheitsschleuse, beschusssichere Fenster und eine autarke Sauerstoffversorgung mit Redundanz sorgen dafür, dass die Leitstelle stark abgesichert ist und auch in Krisenzeiten zuverlässig und autark agieren kann.

Zudem setzt das Unternehmen Künstliche Intelligenz (KI) ein. Hierbei kommt eine eigens entwickelte Software zum Einsatz, die eine Second Tier-Analyse der Alarmclips vornimmt. Sie filtert irrelevante Aufzeichnungen der Systeme heraus und reduziert so die Zahl der Meldungen in der NSL um bis zu 70 Prozent, ohne die Sicherheit zu gefährden. Die Bauwatch-KI ist darauf ausgelegt, durch ein ideales Zusammenspiel von menschlicher Kontrolle und KI-Support optimale Absicherung und schnelle Antworten zu realisieren. Zudem soll eine Überwachung durch den Full-Service-Dienstleister Bauwatch stets DSGVO-konforme und zertifizierte Konformität gewährleisten.

Live-Ansprache und Meldung an Polizeistelle

Sobald ein Alarm auf einem überwachten Gelände ausgelöst wird, greift ein NSL-Sicherheitsspezialist zum Hörer und spricht den Eindringling über den Bauwatch-Turm an. Mit dieser Methode vertreibt das Videoüberwachungsunternehmen europaweit pro Jahr über 85.000 Personen von überwachten Arealen. Lassen sich Täter trotz Live-Ansprache nicht vom Gelände entfernen, erfolgt über die NSL eine Meldung an die lokale Polizeistelle oder einen Sicherheitsdienstleister vor Ort. Dies führt zu mehr als 1.500 Verhaftungen pro Jahr. In Deutschland kümmern sich über 40 Servicetechniker und Fahrer um die professionelle Platzierung und Wartung der Sicherheitssysteme.

Die C-24 GmbH, eine hundertprozentigen Tochter der Bauwatch Gruppe, betreibt die NSL.

Quelle: Bauwatch | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH