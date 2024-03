Kyon Energy plant neuen Batteriegroßspeicher in NRW

Der Münchner Projektentwickler Kyon Energy plant im nordrhein-westfälischen Dahlem einen Batteriegroßspeicher mit 100 Megawatt Speicherleistung und einer Speicherkapazität von 200 Megawattstunden.

Kyon Energy setzt den Ausbau von Speicherkapazitäten in Deutschland fort. Das Münchner Projektentwicklungsunternehmen für Batteriegroßspeichersysteme hat eine Genehmigung für ein weiteres Batteriegroßspeicherprojekt erhalten, diesmal in NRW. Die geplante Speicheranlage wird in Dahlem realisiert und soll eine Speicherleistung von 100 Megawatt und eine Speicherkapazität von mindestens 200 Megawattstunden erbringen. Zudem hatte Kyon Energy in den vergangenen vier Monaten bereits die Planung von Speicherprojekten mit insgesamt 237,5 MW Leistung und 507 MWh Speicherkapazität in Deutschland bekannt gegeben. Standorte sind etwa die Diesdorfer Wuhne in Magdeburg in Sachsen-Anhalt und Alfeld an der Leine in Niedersachsen. Der Baubeginn für das neue Batteriegroßspeicherprojekt in NRW ist für das dritte Quartal 2025 geplant. Dabei soll die Inbetriebnahme bis Ende 2026 erfolgen.

Für Dahlems Bürgermeister Jan Lembach ist der Batteriespeicher neben den 21 bereits bestehenden Windenergieanlagen ein weiteres Element für die langfristige Versorgung mit erneuerbaren Energien: „Somit setzen wir Standards in der Region und NRW und haben unseren Auftrag als kleine Gemeinde bei der Energiewende bereits mehr als erfüllt“, so Lembach.

Batteriespeichersysteme sind ein wesentlicher Bestandteil der Energiewende. Sie nehmen überschüssige Energie aus dem Stromnetz auf und speisen sie bedarfsgerecht wieder in das System ein. Somit soll auch der Speicher in Dahlem nach Realisierung einen Beitrag zur Stabilisierung und Flexibilisierung des lokalen Stromnetzes leisten und die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien fördern. „Große Batteriespeicher sind Schlüsselakteure in der Transformation unserer Energieinfrastruktur. Sie erweitern das Potenzial für eine nachhaltige Energieerzeugung massiv und sind entscheidend für die Netzstabilität sowie die Beschleunigung der Energiewende“, sagt Florian Antwerpen, Geschäftsführer von Kyon Energy.

Quelle: Kyon Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH