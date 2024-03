Gebäudeintegrierte Photovoltaik: Sunovation führt PV-Module mit Viertelzellen-Technologie ein

Sunovation, ein deutscher Hersteller von Glas-Glas-Modulen für die gebäudeintegrierte Photovoltaik, bringt BIPV-Module mit Viertelzellen-Technologie für Photovoltaik-Fassaden und Solarüberdachungen auf den Markt.

Nachdem die Halbzellen-Technologie im Standardbereich des Photovoltaik-Markts „state-of-the-art“ ist, kommt sie inzwischen auch im Bereich der gebäudeintegrierten Photovoltaik (BIVP) zum Einsatz. Der BIPV-Spezialist Sunovation geht einen Schritt weiter und hat die Photovoltaik-Zelle als Vorprodukt für Glas-Glas-Module an die speziellen Bedürfnisse in der gebäudeintegrierten Photovoltaik angepasst. Leistungsstarke G12-Zellen bilden die Grundlage für das bereits bekannte Halbzellen-Format sowie das von Sunovation neu kreierte quadratische Viertelzellen-Format „Next Cell Technology 4“ (NCT/4). Durch die Teilung leistungsstarker Standard-Vollzellen entstehen wahlweise zwei Halbzellen oder vier quadratische Viertelzellen. Diese verarbeitet der Hersteller mit Multibusbartechnologie zu Zellstrings. Der Vorteil der Verwendung von Halbzellen- und Viertelzellen-Technologie liegt darin, dass damit höhere Energieerträge erzielt werden können. „Der Schritt von der ½- zur ¼-Zelle halbiert den in der PV-Zelle erzeugten Strom und reduziert damit die Widerstandsverluste auf ¼. Dadurch steigt der Solarertrag“, sagt Jacob von Römer, Projektleiter F&E bei der Sunovation GmbH.

Sunovation will mit den in Halbzellen- und Viertelzellen-Technologie NCT/4 gefertigten Glas-Glas-Modulen noch individueller auf die architektonischen und leistungsspezifischen Anforderungen bei der Gestaltung von Solarfassaden und -Überdachungen eingehen. Mit den neuen Formaten kann das Unternehmen PV-Modulflächen flexibel und maximal vollflächig solaraktiv belegen. Das soll Leistungsvorteile von bis zu 40 % mit sich bringen.

„Mit Einführung dieser wichtigen Produktinnovation können wir nicht nur unsere Expertise und Innovationskraft im Bereich der gebäudeintegrierten Photovoltaik unter Beweis stellen. Als mittelständisches Unternehmen mit Entwicklung und Fertigung in Deutschland stehen wir zugleich exemplarisch für eine Vielzahl innovativer mittelständischer Unternehmen sowie die Bedeutung des Wirtschaftsstandorts für die Solarindustrie“, sagt Sunovation-Geschäftsführer Heribert Ley.

Quelle: Sunovation | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH