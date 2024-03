PV Austria: Photovoltaik-Lehrgang um Grundlagenthemen für Quereinsteiger:innen erweitert

Die TÜV Austria Akademie und der Bundesverband Photovoltaic Austria haben ihren Photovoltaik-Lehrgang überarbeitet. Das soll angesichts des Fachkräftemangels auch Quereinsteiger:innen eine Einstiegsmöglichkeit bieten.

Seit dem Jahr 2016 bietet die TÜV Austria Akademie mit dem Bundesverband Photovoltaic Austria in Kooperation mit der Höheren Technischen Bundeslehranstalt für Maschinenbau und Elektrotechnik (HTL Bulme) in Graz den Lehrgang „zertifizierte Photovoltaikpraktiker:in TÜV“ an. Seither wurden Kursangebot und Seminarportfolio laufend erweitert und ausgebaut, um für die zunehmend komplexer werdenden photovoltaik-spezifischen Fragestellungen gerüstet zu sein. Die Überarbeitung des aktuellen Photovoltaik-Lehrgangs soll vor allem auch Quereinsteiger:innen eine Einstiegsmöglichkeit bieten.

„Wir haben gesehen, dass immer mehr Teilnehmer:innen aus anderen Gewerken als der Elektrotechnik Interesse an unserem Lehrgang zeigen“, sagt Michaela Margetich, Programmverantwortliche in der TÜV Austria Akademie. „Damit sich auch Quereinsteiger:innen die notwendigen PV-Grundlagen und elektrotechnischen Kenntnisse aneignen können, haben wir den Lehrgang um diese Grundlagenthemen erweitert. Weiters wurde das wichtige Thema der Arbeitssicherheit integriert.“

Lehrgang zur zertifizierten Photovoltaik-Praktiker:in

Der Photovoltaik-Lehrgang ist zweistufig aufgebaut: Das Basismodul vermittelt Grundlagenwissen zur Elektrotechnik für Photovoltaik-Systeme. Es besteht aus einem E-Learning-Programm, in dem elektrotechnische Fachbegriffe speziell für die Photovoltaik erklärt werden, und einem Präsenzseminar, das sich mit der Funktionsweise verschiedener Photovoltaik-Komponenten beschäftigt.

Während sich das Basismodul an Quereinsteiger:innen und Personen mit noch geringen Elektrotechnikkenntnissen richtet, können PV-Spezialist:innen und Personen mit Erfahrung im Bereich der Elektrotechnik bei entsprechenden Nachweisen direkt in das Aufbaumodul einsteigen. „Im Aufbaumodul gehen wir besonders auf die Herausforderungen von Photovoltaiksystemen für größere Gewerbe- und Industrieanlagen ab 30 kW ein, und der gesamte letzte Kurstag widmet sich der Planung einer Photovoltaik-Anlage. Teilnehmer:innen haben somit die Möglichkeit alles Gelernte an einem Projekt anzuwenden“, sagt Margetich.

In insgesamt 5,5 Tagen erhalten die Teilnehmer:innen vertiefendes Wissen zur „Vorschriftenlandschaft“. Sie erfahren, welche elektrotechnischen Voraussetzungen gelten und können diese in der handwerklichen Praxis üben. Außerdem gehen die Lehrkräfte auf die Gefahren bei Arbeiten auf dem Dach ein und lehren die notwendigen Vorkehrungen für Absturzsicherungen. Nach der mehrtägigen praktischen Ausbildung schließt der Lehrgang mit der Planung eines Musterprojekts. Die Ausbildung wird an mehreren Terminen sowohl in Präsenz als auch online angeboten. Optional können die Teilnehmer:innen auch eine Prüfung ablegen, für die der TÜV Austria ein Personen-Zertifikat ausstellt.

Praxis im größten PV-Ausbildungszentrum Österreichs

Während der zwei Praxistage im größten PV-Ausbildungszentrum Österreichs, dem Praxiszentrum Green Village der HTL Bulme in Graz, stehen den Teilnehme:innen eine große Auswahl an unterschiedlichsten Schulungssituationen zur Verfügung, um das theoretisch erworbene Wissen in die Praxis umzusetzen. Darunter unterschiedliche PV-Anlagen, Energieoptimierungssysteme, neueste Mess- und Prüfgeräte, Blitz- und Überspannungsschutzgeräte und Smart-Home-Lösungen.

Neben dem mehrtägigen Lehrgang gibt es auch PV-Tageskurse, wie „Fit für Photovoltaik“ oder „PV-Normenlandschaft“. Informationen zu allen Photovoltaik-Kursen sind unter diesem Link zu finden.

Quelle: Bundesverband Photovoltaic Austria | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH