Messe The smarter E Europe 2024: Sektorenkopplung im Fokus

Die Kombination aus Photovoltaik-Anlage, PV-Speicher, E-Auto und Wärmepumpe bietet für Installateure und Systemanbieter neue Geschäftsmöglichkeiten. Die Messe The smarter E Europe zeigt neueste Trends und Innovationen zur Sektorenkopplung aus Strom, Wärme und Verkehr.

Die Kombination aus Photovoltaik-Anlage, PV-Speicher, E-Auto und Wärmepumpe bildet einen wirksamen Verbund von stromerzeugenden, -speichernden und -verbrauchenden Einheiten. Das nahtlose Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten ist essenziell, um eine reibungslose Kommunikation zu gewährleisten. Die Branche bietet eine breite Palette an Komponenten – von PV-Anlagen über intelligente Wallboxen und Smart Meter bis hin zu Energiemanagementsystemen, skalierbaren Batteriespeichern, multifunktionalen Wechselrichtern und Wärmepumpen. Im Zentrum stehen Produkte, die nutzerfreundlich, effizient, vielseitig einsetzbar und leicht integrierbar sind. Die Messe The smarter E Europe 2024 zeigt solche Produkte.

Ein umfassendes Energiesystem erfolgreich aufzubauen, erfordert aber nicht nur die Interaktion zwischen den einzelnen Komponenten, sondern auch eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Elektrohandwerk, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) sowie noch weiteren Gewerken. Denn es erfordert Kenntnisse über die eines Solarteurs oder Elektrikers hinaus, wie man aus den einzelnen Komponenten einen effektiven Verbund schafft. Gleichzeitig eröffnen sich durch die immer größere Nachfrage neue Geschäftsmöglichkeiten, die es zu bedienen gilt.

Eigenbedarf optimieren, Netze entlasten

Um eine erneuerbare Energieversorgung 24/7 realisieren zu können, benötigt das Stromsystem ein großes Maß an Flexibilität. Flexible Kleinverbraucher mit eigenen Heimenergiesystemen können einen großen Beitrag dazu leisten, Stromerzeugung und -verbrauch im Gleichgewicht zu halten und gleichzeitig ihren Eigenverbrauch kostengünstig zu optimieren. Ein Heimenergiemanagementsystem (HEMS) ist dabei entscheidend. Es hilft dabei, den Stromverbrauch zu optimieren, indem es beispielsweise den Betrieb von großen Verbrauchern wie Elektroautos oder Wärmepumpen so steuert, dass man bevorzugt den selbst erzeugten Solarstrom nutzt. Die meisten HEMS lassen sich digital überwachen und individuell anpassen. Es gibt verschiedene HEMS auf dem Markt, die sich in ihrer Kompatibilität mit verschiedenen Geräten und ihrer Leistungsfähigkeit unterscheiden. In Europa waren zum Jahresende 2022 etwa 950.000 HEMS installiert. Bis 2027 könnten es fünf Millionen werden, so die Schätzung des Marktforschungsinstituts Berg Insight.

Dynamische Stromtarife: Angebot trifft Nachfrage

Dynamische Stromtarife sind eine weitere Möglichkeit, um Angebot und Nachfrage besser zu koordinieren. Dabei orientiert man seinen Verbrauch an den aktuellen Strompreisen, die sich je nach Angebot und Nachfrage ändern. So kann man beispielsweise E-Autos und Wärmepumpen dann laden und betreiben, wenn der Strom aus dem Netz gerade besonders günstig verfügbar ist. Die Strommarktreform der EU sieht vor, dass die Mitgliedstaaten zukünftig die Energieversorger verpflichten müssen, dynamische Stromtarife für Privatverbraucher anzubieten. Polen beispielsweise setzte diese Verordnung bereits seit 2023 um.

Voraussetzung für die Umstellung auf einen dynamischen Stromtarif ist der Einbau eines Smart Meters, um den Verbrauch zu den verschiedenen Zeiten erfassen und abrechnen zu können. Wie viel Geld man damit spart, ist individuell sehr unterschiedlich. Eine Studie von r2b Energy consulting GmbH berechnete unter idealen Bedingungen im Winter bis zu 88 Prozent Senkung der Ladestromkosten für ein Elektroauto.

Sektorenkopplung Thema der The smarter E Europe 2024

Neueste Trends und Innovationen aus dem Bereich PV, Speicher, E-Mobilität und Wärmepumpen präsentiert The smarter E Europe 2024, Europas größte Messeallianz für die Energiewirtschaft. Auf 206.000 Quadratmetern präsentieren hier 2.800 Aussteller ihre Lösungen und Produkte für eine erneuerbare Energieversorgung in den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr. Erwartet wird dabei ein Fachpublikum von 115.000 Besuchern aus aller Welt. The smarter E Europe findet vom 19. bis 21. Juni in München statt und vereint die vier Fachmessen Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe.

Weitere Informationen zur Messe The smarter E Europe 2024 sind unter diesem Link zu finden.

Quelle: Solar Promotion | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH