Photovoltaik: Midsummer baut neue Fabrik für Dünnschicht-Solarzellen in Schweden

In der mittelschwedischen Gemeinde Flen baut Midsummer eine Fabrik für die Fertigung von CIGS-Dünnschichtsolarzellen mit einer jährlichen Produktionskapazität von 200 MW.

Der schwedische Hersteller von Dünnschichtsolarzellen und Photovoltaik-Modulen Midsummer will in der Gemeinde Flen in Mittelschweden eine neue 200-MW-Fabrik aufbauen. Die Photovoltaik-Fabrik, die das Unternehmen zum Teil aus dem EU-Innovationsfonds finanziert, soll eine maximale jährliche Produktionskapazität von 200 MW an CIGS-Dünnschichtsolarzellen haben. Diese sind dünn, leicht, flexibel und sollen einem sehr geringen klimatischen Fußabdruck aufweisen. Die Anlage soll 2026 die Produktion aufnehmen und wird nach ihrer Fertigstellung rund 200 Mitarbeiter beschäftigen.

„Wir hatten eine Reihe von Standorten in Schweden zur Auswahl, aber Flen erfüllte alle unsere Anforderungen, in Bezug auf geeignete Räumlichkeiten, eine zuverlässige Stromversorgung und insgesamt eine etablierte lokale Infrastruktur, die für diese Art von Produktion günstig ist. Wir haben das Gefühl, dass wir von der Gemeinde Flen starke Unterstützung für unsere Investition erhalten haben und erhalten werden. Flen ist auch geografisch günstig gelegen für den Transport von Rohstoffen und Fertigprodukten in ganz Schweden und Europa“, sagt Eric Jaremalm, CEO von Midsummer.

Das Gelände im Zentrum von Flen, das Midsummer übernehmen will, beherbergt seit den 1860er Jahren industrielle Aktivitäten. Bolinder-Munktell stellte dort Mähdrescher her, bevor es zum weltweiten Zentrum von Volvo für die Reparatur schwerer Motoren wurde. Die Immobilie befindet sich im Besitz der Gemeinde Flen. Die Räumlichkeiten sind gut für die Tätigkeit von Midsummer geeignet, und die Lage in der Gemeinde Flen mit der industriellen Geschichte der Region bietet gute Voraussetzungen für die Einstellung von Mitarbeitern.

Midsummer fertigt Dünnschichtsolarzellen für leichte PV-Module

Midsummer wird das Gelände im September dieses Jahres übernehmen, wenn die EU den Start des Projekts DAWN mit der Ansiedlung der Fabrik in diesen Räumlichkeiten genehmigt. Der Photovoltaik-Hersteller beginnt dann mit der Anpassung des Geländes und der Installation von Maschinen für eine voraussichtliche Aufnahme der Produktion der Dünnschichtsolarzellen im Jahr 2026. Es wird erwartet, dass die maximale Produktionskapazität im Jahr 2028 erreicht wird. Das Unternehmen wird sich auf leichte und umweltverträgliche Photovoltaik-Module konzentrieren, die vor allem auf schwach belastbaren Gewerbe- und Industriedächern zum Einsatz kommen sollen, die dem Gewicht herkömmlicher Siliziumpaneele nicht gewachsen wären.

„Wir freuen uns sehr über die Ansiedlung der größten Fabrik Europas für die Herstellung von Dünnschichtsolarzellen, die Flen zu einem Vorreiter im Bereich der erneuerbaren Energien macht“, sagt Ann-Charlotte Munter, Vorsitzende des Rates der Gemeinde Flen. Midsummer wird einer der größten Arbeitgeber der Gemeinde sein und die lokale Wirtschaft ankurbeln.

Quelle: Midsummer | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH