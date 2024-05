Der Monatsmarktwert für Solarstrom ist im April 2024 deutlich abgesunken. Auch die Monatsmarktwerte für Windstrom an Land und auf See gingen nach unten.

Der Monatsmarktwert Solar lag im April 2024 auf einen Wert von 3,795 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Das geht aus Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber hervor. Im März 2023 hatte er noch rund 5 Cent/kWh betragen. Zuletzt hatte der Monatsmarktwert Solar einen solch niedrigen Stand im Jahr 2020 aufgewiesen. Den Spotmarktpreis für den April geben die Übertragungsnetzbetreiber mit 6,236 Cent/kWh an. Somit ist die Differenz zwischen Spotmarktpreis und Monatsmarktwert Solar im April wieder angestiegen.

Auch die Monatsmarktwerte für die Windenergie sind wieder gefallen. Windstrom an Land kostete 4,8 Cent/kWh. Im Vormonat waren es rund 5,5 Cent/kWh. Der Monatsmarktwert für Windstrom auf See sank im April 2024 auf 5,288 Cent/kWh. Auch das ist eine Reduktion im Vergleich zum Dezember, als Offshore-Windstrom rund 5,9 Cent/kWh kostete.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Der Marktwert der Solarenergie ist für alle relevant, die an der über das EEG geförderten Direktvermarktung teilnehmen. Der Monatsmarktwert Solar gibt dabei die durchschnittlichen Erlöse des Solarstroms an der Börse wieder, die mit der Direktvermarktung in dem jeweiligen Monat zu erzielen waren. Liegt dieser Marktwert unter der EEG-Vergütung, finanziert der Netzbetreiber die Differenz aus dem EEG-Umlagekonto. Die Werte für die aktuelle Einspeisevergütung finden Sie im Basiswissen des Solarservers unter diesem Link.

Im April gab es wieder Zeiträume mit negativen Strompreisen von vier Stunden und mehr. In diesen Zeiten entfällt der Anspruch auf die Marktprämie für Anlagen mit Inbetriebnahme ab April 2016.

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH