Elevion Green: Digitales Angebot für Photovoltaik auf Gewerbedächern

Mit einem digitalen Angebot will Elevion Green die Umsetzung von Photovoltaik-Anlagen für kleine und mittelständische Unternehmen vereinfachen.

Mit Elevion Green hat die europaweit aktive Unternehmensgruppe Elevion Group einen Anbieter für eine digitales Alles-aus-einer-Hand-Angebot für Photovoltaik-Anlagen auf Gewerbedächern aufgestellt. Das Prinzip: Die Gewerbetreibenden berechnen online das PV-Potenzial für ihr Dach und erhalten direkt das Angebot eines regionalen Installationsbetriebs.

Nur zehn Prozent der Dachflächen großer gewerblicher Immobilien sind bisher mit Photovoltaik-Anlagen belegt. Dafür ist ein Grund nach Ansicht von Elevion Green: Die Gewerbetreibenden scheuen oft den bisher analogen, komplexen Beauftragungsprozess. Zumeist wird noch mit Zettel und Papier ein Angebot erstellt, die Prozessschritte sind intransparent und wenig aus den Bedürfnissen des Unternehmens heraus gedacht.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Digitales Angebot soll schneller zur Photovoltaik-Anlage führen

Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen möchte Elevion Green beim Einstieg in die Solarenergie unterstützen. Daher richtet sich das Angebot an Gewerbe mit Dach-Potenzial von 30 bis 999 kW. Das entspricht je nach Dachform Dachgrößen von rund 135 bis 4500 Quadratmetern Fläche. Ziel von Elevion Green ist es, noch in diesem Jahr mehrere MW projektierte Fläche zu erreichen. „Mit Elevion Green ermöglichen wir einen digitalen Beauftragungsprozess, der schneller als früher ist und dabei weiterhin den direkten Draht zu Spezialisten aus der Region sicherstellt. Diese Kombination aus Technik und Handwerk hilft gleichermaßen den beauftragenden Unternehmen und den Solar-Betrieben”, sagt Florian Resatsch, CEO von Elevion Green.

Zukünftig will Elevion Green die Angebotspalette von um zusätzliche energetische Gewerke erweitern. Somit soll man neben den PV-Anlagen im Laufe des Jahres 2024 auch Batteriespeicher und EV-Charging-Optionen über Elevion Green beauftragen können.

Diese Ziele sind laut Unternehmen nur erreichbar, da Elevion Green auf die jahrzehntelang gewachsene Expertise der Unternehmen aus der Elevion Group zurückgreifen kann, einem europäischen Anbieter von End-to-End-Lösungen für Dekarbonisierung und Energieeffizienz mit über 60 spezialisierten Unternehmen. Zu all diesen Spezialisten ermöglicht Elevion Green den Zugang über eine zentrale Schnittstelle. Somit bietet das Unternehmen für seine Kunden einen Prozess, bei dem vom digitalen Erstkontakt bis zum Einbau alles aus einer Hand kommt.

Kürzlich hatte auch der PV-Anbieter Enpal ein Angebot für Gewerbekunden eingerichtet.

Quelle: Elevion Green | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH