Mit dem dynamischen Stromtarif sollen SMA-Kund:innen ihre Stromkosten senken können, denn die Technologie von Ison ermittelt automatisiert die vorteilhaften Zeitpunkte für den Kauf und den Verkauf von Strom an der Strombörse.

Die SMA Solar Technology AG entwickelt gemeinsam mit Ison, einem Marktintegrator von digital vernetzten Energielösungen, und dem Energieversorger Lichtblick einen dynamischen Stromtarif. Der dynamische Tarif soll SMA-Kund:innen mit dem Energiemarkt vernetzen und intelligentes Energiemanagement wirtschaftlicher machen. Dabei bildet das Herzstück der Sunny Home Manager 2.0 von SMA. Er soll die Versorgung elektrischer Geräte mit Solarenergie maximieren und die Flexibilität aus PV-Speicher, Wallbox und Wärmepumpe nutzen. Die Technologie von Ison ermittelt automatisiert die vorteilhaften Zeitpunkte für den Kauf oder den Verkauf von Strom an der Strombörse und berücksichtigt diese bei der Einspeisung oder dem Bezug von Strom. Ein neuer dynamischer Stromtarif soll so den Kunden und Kundinnen von SMA helfen, Energiekosten zu senken.

Dynamischer Stromtarif für Kundinnen und Kunden von SMA soll Ausbau klimafreundlicher Energien fördern

„Die Integration des 100% grünen und dynamischen Stromtarifs in das intelligente Energiemanagement der SMA Home Energy Solution ermöglicht es unseren Kund:innen zudem, Preisentwicklungen und Einsparungen direkt über die SMA Energy App zu verfolgen“, sagt Jan Van Laethem, Executive Vice President Business Segment Home bei SMA. Enno Wolf, COO von LichtBlick ergänzt: „Dezentrale Flexibilität ist ein zentraler Eckpfeiler der Energiewende. Im vergangenen Jahr resultierten rund die Hälfte des gesamten PV-Zubaus aus dem Heimsegment, viele davon mit Speichern. Unsere Partnerschaft mit SMA hat das Ziel, genau in diesem wachsenden Segment eine passgenaue Lösung für die Vermarktung von dezentraler Flexibilität anzubieten – und damit den Ausbau klimafreundlicher Energien weiter zu fördern.“

Energy App informiert über günstige Stromtarife

Mithilfe der Ison-Plattform können SMA-Kund:innen bei der Optimierung ihrer Energieverbräuche von viertelstündlich aktualisierten Börsenpreisen profitieren. Ferner erhalten sie Benachrichtigungen über individuelle Einsparmöglichkeiten ihres Energieverbrauchs über die SMA Energy App. Um das Optimierungspotenzial in Haushalten auf dem Energiemarkt auszuschöpfen, wird der Sunny Home Manager mit der Ison-Plattform verbunden. Dabei soll der Vorteil darin liegen, dass Ison in Zeiten günstiger Marktpreise automatisch dem Sunny Home Manager 2.0 signalisiert, dass angeschlossene und flexible Verbraucher wie Batterie, Wärmepumpe oder Elektrofahrzeug Netzstrom beziehen sollten.

Die Ison-White-Label-Plattformlösung soll zudem die Integration des dynamischen Tarifes, die Übernahme der Installation und Inbetriebnahme sowie die Bereitstellung aller Daten für den Sunny Home Manager bieten. Für einen zeitgenauen Stromeinkauf von SMA-Prosumern ist eine Handelsanbindung am Markt sowie eine Energielieferung durch einen Versorger erforderlich. Dies gewährleistet Lichtblick.

Ison und SMA stellen dynamischen Stromtarif auf der Intersolar vor

Ison stellt Plattform und Produkt auf der EM-Power Europe, die als Teil der Energiefachmesse Intersolar vom 19.-21. Juni in München stattfinden wird, auf dem Stand B5.582 aus. Zudem bringt SMA den dynamischen Stromtarif ebenfalls mit zur Intersolar nach München. In Halle B3.210 erfahren Interessierte, was sie über den flexiblen Tarif und das Energiemanagement mit dem Sunny Home Manager 2.0 wissen möchten.

Quelle: SMA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH