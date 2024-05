Runhood: Ein Batteriespeicher für Photovoltaik-Anlage und Camping

Der neue modulare Batteriespeicher von Runhood eignet sich sowohl für die feste Installation im Heimkraftwerk als auch für die mobile Stromversorgung.

Wer eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach hat, besitzt meist auch einen PV-Speicher-Batterie im Keller. Wer gerne campen geht, nimmt oftmals eine mobile Batterie mit. Bisher mussten Konsumenten dafür zweimal in die Tasche greifen. Mit dem Batteriespeicher F3600 von Runhood können sie beides machen. Denn dieses Batteriemodul lässt sich sowohl zuhause als stationärer Energiespeicher als auch als mobile Energieversorgung verwenden.

Besitzer:innen können im Keller eine F3600 sowie bis zu sieben Erweiterungsbatterien B3600 für eine Kapazität bis zu 28,8 kWh stapeln und verbinden sie mit seinem Hybrid-Wechselrichter. Bohrungen in der Wand sind nicht erforderlich. Für den Campingurlaub nimmt man eine F3600 aus dem Stapel und fügt sie später per Plug and Play wieder ein. Das Gewicht von 48 Kilogramm ist dabei kein unüberwindliches Hindernis. Tragemulden, robuste Rollen und ein Teleskopgriff sollen die Batterie zu einem mobilen Trolley machen.

Multi-Charging mit F3600 Batteriespeicher von Runhood möglich

Das Batteriemodul F3600 bietet mit dem Hybrid-Wechselrichter Multi-Charging. Man kann die Batterie über Solarmodule aufladen, aber einen Dieselgenerator oder eine Steckdose nutzen. Auch eine E-Auto-Ladesäule kann man anzapfen. Das soll den F3600 zu einem universellen Speicher für alle denkbaren stationären und mobilen Szenarien machen. Eingebaute Schuko-Steckdosen und USB-Anschlüsse sind für Werkzeuge oder einen Elektrogrill vorhanden. Man kann sogar ein E-Auto laden oder das Smartphone.

Die 3600er-Serie gibt es in zwei Varianten. F3600 hat einen eingebauten Wechselrichter sowie alle Ein- und Ausgänge. Die abgespeckte B3600 verzichtet auf diese Anschlüsse, sie dient als Erweiterung einer F3600. Die Ausgangsleistung beträgt 3600 Watt. Schaltet man zwei F3600 parallel, verdoppelt sich die Ausgangsleistung auf 7200 Watt. Mit je sieben Erweiterungsbatterien B3600 in jedem Strang ergibt sich dann eine Gesamtspeicherkapazität von 57,6 kWh. Bei einem Blackout des öffentlichen Stromnetzes fungiert die Batterie laut Hersteller automatisch als unterbrechungsfreie Stromversorgung. Der Nutzer kann vorher definieren, welche Geräte dann versorgt werden sollen, etwa Kühlschrank oder WLAN-Router. Zur Konfiguration dient das eingebaute 8“-Display und die App fürs Smartphone.

Für 2025 plant Runhood die nächste Generation der 3600-Serie mit AC-Kopplung. Besitzer einer bestehenden Photovoltaik-Anlage müssen dann ihren alten Wechselrichter nicht gegen einen neuen Hybrid-Wechselrichter mit DC-Anschluss ersetzen.

Auf der Intersolar zeigt Runhood den neuen Balkonkraftwerk-Speicher F2400 auf dem Stand B1.260.

Quelle: Runhood | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH