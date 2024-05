Sonnen: Neue Wallbox mit drei Photovoltaik-Lademodi

Der Sonnenhome Charger 2 soll eine optimale Nutzung des selbst erzeugten Solarstroms auch an bewölkten Tagen durch drei Lademodi und automatische Phasenumschaltung ermöglichen.

Das Unternehmen Sonnen hat mit dem Sonnenhome Charger 2 eine neue Ladelösung für Elektrofahrzeuge entwickelt. Die Wallbox ist voraussichtlich ab Herbst 2024 in Deutschland verfügbar. Der Charger 2 soll Elektroautos nahtlos in das Sonnen-Energiemanagement integrieren und dient als Schnittstelle zwischen Fahrzeug, Sonnenbatterie und Photovoltaik-Anlage.

Die neue Charger-Generation passt das Ladeverhalten dynamisch an die Solarstromerzeugung und Bedürfnisse des Haushalts an. Dies geschieht mittels drei Lademodi: Smart, Power und Eco. Im Smart Modus wählt der Charger 2 die Ladezeitfenster, um das Fahrzeug bis zur gewünschten Abfahrtszeit mit möglichst viel Solarstrom aufzuladen. Wird beispielsweise in der sonnigen Mittagszeit ein Überschuss an Photovoltaik-Strom erwartet, verschiebt der Charger 2 den Ladevorgang des Elektrofahrzeugs auf diese Zeit. Im Power Modus wird das Fahrzeug schnellstmöglich, mit der maximal verfügbaren Leistung von bis zu 11 kW, aus der Sonnenbatterie oder dem Stromnetz geladen. Der Eco Modus wiederum ermöglicht rein solares Laden unabhängig von der Dauer des Ladevorgangs.

Um den Eigenverbrauch des selbst erzeugten Solarstroms zu maximieren, unterstützt der Charger 2 das direkte solare Laden des Elektroautos auch an bewölkten Tagen. Dank integrierter Phasenumschaltung wechselt der Charger 2 je nach verfügbarer Leistung automatisch zwischen einphasigem und dreiphasigem Laden. So kann das Fahrzeug bereits bei einer geringen Ladeleistung von 1,38 kW einphasig mit PV-Überschuss vom Hausdach laden.

Eichrechtskonformes Laden von Firmenwagen mit Sonnenhome Charger 2

Die neue Ladelösung von Sonnen richtet sich nicht nur an Privat- sondern auch an Firmenwagenbesitzer:innen. Um deren Anforderungen an eine verlässliche Abrechnung zu erfüllen, hat man den Charger 2 eigenen Angaben zufolge eichrechtskonform entwickelt. Kundinnen und Kunden können so beispielsweise ihre Firmenwagen zuhause laden und die Kosten pro kWh mit ihrem Arbeitgeber abrechnen.

Eine separate Montageplatte und eine frontseitige Installationsabdeckung sollen eine einfache und schnelle Montage des SonnenHome Charger 2 ermöglichen. Der bereits integrierte DC-Fehlerstromschutz soll den Installationsaufwand zusätzlich reduzieren. Nach der Inbetriebnahme lässt sich der Charger 2 über die Sonnen App steuern. So kann in der Sonnen App beispielsweise die aktuelle Ladeleistung überprüft, der Ladevorgang gestoppt oder der Lademodus gewechselt werden. Zum Schutz vor unbefugter Nutzung wird das Ladesystem über die App oder per RFID-Karte freigeschaltet.

Elektroautos als stabilisierender Teil des Stromnetzes

Das Ladeverhalten des Sonnenhome Charger 2 optimiert nicht nur den Eigenverbrauch des Solarstroms im Haushalt. Es kann auch Überlastungen des Stromnetzes verhindern, die auftreten würden, wenn immer mehr Elektroautos zeitgleich geladen werden. Dazu vernetzt Sonnen die Batterien von Elektrofahrzeugen im virtuellen Kraftwerk SonnenVPP und steuert sie netzdienlich. Somit kann man im Smart Modus beispielsweise Ladefenster in Zeiten legen, in denen besonders viel erneuerbarer Strom vorhanden ist, um Lastspitzen im Stromnetz zu glätten. Für Haushalte ergeben sich daraus zusätzliche monetäre Vorteile, wie die VPP-Gewinnbeteiligung im Rahmen des Stromvertrags Sonnenflat.

Auch von den anstehenden Reformen gemäß Paragraf 14a des Energiewirtschaftsgesetzes können Charger-Kund:innen profitieren. Das Gesetz dient dazu, die Überlastung des Stromnetzes durch neue Anlagen, wie Elektrofahrzeuge oder Wärmepumpen, zu verhindern. Demnach soll netzdienliches Verhalten dieser Anlagen mit etwa 150 € pro Jahr durch den jeweiligen Netzbetreiber belohnt werden.

Quelle: Sonnen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH