100 Prozent erneuerbarer Diesel in Deutschland zugelassen

Die bereits im April beschlossene Anpassung der 10. BImSchV ist nun im Bundesgesetzblatt verkündet worden. Damit darf 100 Prozent erneuerbarer Diesel (HVO100) in Deutschland getankt werden.

Der finnische Konzern Neste begrüßt die Zulassung des uneingeschränkten Verkaufs paraffinischer Dieselkraftstoffe nach DIN EN 15940 in Deutschland. Bislang war die Nutzung von 100 Prozent erneuerbarem Diesel (HVO 100), wie dem Neste-Produkt MY Renewable Diesel, nur in Anwendungen abseits der Straße sowie im öffentlichen Nahverkehr möglich. Mit Inkrafttreten des Beschlusses sind das Inverkehrbringen und die Nutzung des Kraftstoffs in Reinform auch hierzulande in allen Bereichen erlaubt. Mit der Zulassung folgt Deutschland auf andere EU-Länder wie Belgien, die Niederlande, Finnland oder Schweden, in denen der Verkauf von erneuerbarem Diesel in Reinform an öffentlichen Tankstellen längst zugelassen ist.

„Die Zulassung des Verkaufs von 100 Prozent erneuerbarem Diesel an öffentlichen Tankstellen in Deutschland schafft für Kraftstoffhersteller endlich die erforderliche regulatorische Klarheit und ermöglicht Händlern den Verkauf des emissionsärmeren Kraftstoffs an alle Nutzer. Dies ist ein Meilenstein auf dem Weg zur dringend notwendigen Defossilierung des Verkehrssektors, die eine Nutzung aller verfügbaren Lösungen erforderlich macht”, sagt Jörg Hübeler, aus dem Bereich Business Development für erneuerbare Produkte bei Neste. “Endlich können nun auch in Deutschland Betreiber privatwirtschaftlicher Fahrzeugflotten sowie Privatpersonen 100 Prozent erneuerbaren Diesel nutzen, um die Treibhausgasemissionen ihrer Dieselfahrzeuge signifikant und unmittelbar zu senken.”

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

100 Prozent erneuerbarer Diesel mit modernen Motoren kompatibel

Durch die Nutzung von MY Renewable Diesel, den das Unternehmen zu 100 % aus erneuerbaren Rohstoffen herstellt, kann man die Treibhausgasemissionen über den Lebenszyklus des Kraftstoffs um bis zu 90 % im Vergleich zu fossilem Diesel reduzieren. Neste MY Renewable Diesel ist laut Hersteller kompatibel mit allen Dieselmotoren und der bestehenden Verteilungsinfrastruktur, da er eine ähnliche chemische Zusammensetzung wie fossiler Diesel aufweist. Man könne ihn in Reinform einsetzen, ohne dass Anpassungen an den Dieselfahrzeugen oder -motoren erforderlich sind. Viele Fahrzeug- und Motorenhersteller haben laut Neste die von ihnen produzierten Dieselmotoren für erneuerbaren Diesel freigegeben. Laut Bundesverkehrsministerium sind moderne Dieselmotoren grundsätzlich für HVO 100 geeignet. Für die Freigabe von Kraftstoffen für einen Motor seien aber die Fahrzeughersteller verantwortlich.

Quelle: Neste | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH