Rangliste der Ladegeräte für E-Autos veröffentlicht

Das dänische Unternehmen Monta, das Software für das Laden von Elektrofahrzeugen anbietet, hat erstmalig eine Rangliste der leistungsstärksten und zuverlässigsten Ladegeräte für Elektrofahrzeuge erstellt. Basierend auf Zehntausenden von Live-Ladevorgängen bewertet diese Rangliste der Ladegeräte die Leistung der 50 besten AC- und 10 besten DC-Modelle. „Die Elektrifizierung der Mobilität wird nur gelingen, wenn das Vertrauen in das Ladeerlebnis absolut wird“, sagt Monta-CEO Casper Rasmussen. „Die Verfügbarkeit der Hardware ist nicht genug. Was zählt ist, wie die Ladegeräte in der realen Welt funktionieren, jeden Tag, für jeden Fahrer. Das Ranking ist unser Weg, die Branche auf gemeinsame Leistungsstandards zu verankern, die auf Daten beruhen und die Ergebnisse für alle Beteiligten auf verbessern sollen: Hersteller, Betreiber und Nutzer.”

Den Monta Performance Score berechnet das Unternehmen aus drei Kernindikatoren: Ladeerfolgsrate, Betriebszeitrate und Nutzerzufriedenheit. Die Ergebnisse, die den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2025 abdecken, spiegeln Nutzungsdaten hauptsächlich aus Europa wider.

Top-50-Rangliste der AC-Ladegeräte

In der heutigen Ladelandschaft in Europa sind Wechselstrom-Ladestationen die Mehrheit, wo man sie auf den meisten privaten und gewerblichen Parkplätzen einsetzt. Obwohl sie langsamer sind als Gleichstrom-Schnellladestationen, bieten sie eine zuverlässige, effiziente und kostengünstige Lösung für das tägliche Aufladen. In der Monta-Top-50-AC-Rangliste belegt Siemens (SiCharge CC AC22, Deutschland) mit 85,21 Punkten den ersten Platz, gefolgt von Alfen (Twin, Niederlande) und Landy & Gyr (INCH Pro, Schweiz) mit jeweils 84,78 Punkten, was laut Monta ein hohes Maß an Zuverlässigkeit der drei Spitzenmodelle zeigt. Unter den 10 besten AC-Ladegeräten sind auch Mennekes, Keba und Webasto vertrente. Auf deutsche und österreichische Ladegeräte entfallen 10 Modelle in den Top 50.

Rang Model Anbieter Performance Score Land 1 SiCharge CC AC22 Siemens 85.21 Germany 2 Twin Alfen 84.78 Netherlands 3 INCH Pro Landis & Gyr 84.78 Switzerland 4 INCH Home Landis & Gyr 84.66 Switzerland 5 Charge Core Easee 84.63 Norway 6 Power DEFA 84.04 Norway 7 AMTRON Professional MENNEKES 83.79 Germany 8 Wallbox GLB+ Garo 83.38 Sweden 9 P30 C-Series Keba 83.30 Austria 10 Webasto Next Webasto 83.10 Germany

Top 10 der Gleichstrom-Ladegeräte

Gleichstrom-Ladestationen ermöglichen das schnelle Aufladen von Elektroautos dank deutlich verkürzter Ladezeiten. Die aus Finnland stammende Kempower C-Serie hat eine Punktzahl von 90,85 erreicht und lag damit 4 Punkte vor dem Zweitplatzierten. Das italienische Unternehmen Alpitronic ist mit vier Modellen in den Top 10 vertreten (2., 3., 5. und 6. Platz). Die Werte reichen von 90,85 bis 79,53. Der Abstand unter den DC-Modellen ist größer als in der AC-Rangliste. Dies zeigt, dass die Leistung an Gleichstromterminals von Modell zu Modell sehr unterschiedlich ist, was wahrscheinlich die technische Komplexität von Hochgeschwindigkeitslasten widerspiegelt.

Rang Model Anbieter Performance Score Land 1 C-Series Kempower 90.85 Finland 2 HYC 50 Alpitronic 86.38 Italy 3 HYC 400 Alpitronic 85.40 Italy 4 Troniq Modular EVBox 84.68 France 5 HYC 300 Alpitronic 84.48 Italy 6 HYC 150 Alpitronic 81.39 Italy 7 Terra DC wallbox ABB 81.32 Sweden/Switzerland 8 Terra 184 ABB 80.92 Sweden/Switzerland 9 Terra 54 ABB 79.56 Sweden/Switzerland 10 MaxiCharger DC Fast Autel 79.53 China

