Photovoltaik: Sharp erweitert mit bifazialem 585 Watt Modulpalette

Der japanische Solarmodulproduzent Sharp stellt ein neues Modul mit 585 Watt vor. Es ist bifazial und basiert auf der TOPCon-Zelltechnologie.

Die Sharp Energy Solutions Europe bringt sein neuestes bifaziales TOPCon Solarmodul mit einer auf 585 Watt gesteigerten Leistung auf den Markt. Wie das japanische Unternehmen mitteilte, ist das NB-JD585 ein Glas/Glas-Solarmodul, das mit 144 rectangular N-Typ M10R-Halbzellen (182,2 × 183,75 mm) mit 16 Busbars ausgestattet ist. Rectangular-Zellen zeichnen sich durch unterschiedliche Zellabmessungen aus, was zu einer verbesserten Leistung führt.

Das N-Typ TOPCon-Modul weise ein bifaziales Verhältnis von bis zu 80 Prozent und einen Modulwirkungsgrad von 22,65 Prozent auf. Durch Bifazialität und die N-TOPCon-Technologie verfüge das neue Modul über eine Reihe an Vorteilen, darunter höhere Leistung, Effizienz und ein verbessertes Schwachlichtverhalten. Das wiederum bedeute ein verbessertes Kosten-Nutzen-Verhältnis für die Anwender. Darüber hinaus sorgt die verbesserte Leistung bei Schwachlicht dafür, dass das Panel auch bei suboptimalen Lichtverhältnissen weiterhin Energie produziert.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Das neue bifaziale Solarmodul biete zudem einen niedrigen Temperaturkoeffizienten von -0,30 Prozent/°C für die Leistungsabgabe. Damit gewährleiste es Performance auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Dieses Merkmal sei angesichts des Klimawandels und des damit verbundenen Temperaturanstiegs besonders wichtig. Darüber hinaus ist das Modul LID-frei, was das Risiko von Energieverlusten über die gesamte Lebensdauer minimiert.

Die Abmessungen betragen 2278 × 1134 mm, und das Modul verfüge über einen 30 mm dicken Aluminiumrahmen. Sowohl die vordere als auch die hintere Glasschicht sind 2 mm dick, was ein Gesamt-Modulgewicht von 32,5 kg ergibt. Das Modul eignet sich für eine Reihe von Anwendungsszenarien, einschließlich im C&I Bereich als auch für Freiflächenanlagen.

Sicherheit, Qualität und Langlebigkeit des Moduls werden durch die IEC-Siegel IEC 61215 und IEC 61730 beschrieben. Zudem wurde das Modul strengen Tests, unter anderem gegen Ammoniak, Salznebel, Sand und PID unterzogen, um die Einhaltung internationaler Normen und die Beständigkeit unter extremen Bedingungen zu gewährleisten.

Für das Modul gelte ferner eine lineare Leistungsgarantie von 30 Jahren. In der EU und in einigen anderen Ländern gilt eine Produktgarantie von 15 Jahren für Freiflächenanlagen, die sich bei Aufdachanlagen auf 25 Jahre erhöht. Die Garantie beginnt mit der Auslieferung des Moduls an den Endkunden.

Quelle: Sharp | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH