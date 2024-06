Venturama: PV-Unterkonstruktion für schwieriges Gelände

Venturama Solar hat mit Steinen gefüllte Gabionen als Unterkonstruktion für PV-Anlagen entwickelt. Sie bieten eine Option für Installationen im anspruchsvollen Gelände.

Der deutsche Anbieter und Hersteller von Photovoltaik-Montagesystemen, Venturama Solar, bringt eine neue Unterkonstruktion für Photovoltaikanlagen auf den Markt, die sich auch für schwieriges Gelände eignet. Wie das Unternehmen mitteilte, hat Venturama diese Lösung in Zusammenarbeit mit den Partnerfirmen Korbkultur und Hermann Hofmann Gruppe entwickelt. Das Befestigungssystem „Cestino Solare“ besteht aus Gabionen mit Steinen, verzinktem Stahl und Aluminium. Es mache die Errichtung von Solarmodulen auch in schwierigem Gelände, beispielsweise an Deponien oder Steinbrüchen, möglich.

Bei Gabionen handelt es sich um mit Steinen befüllte Drahtkörbe. Bekannt seien sie hierzulande in der Regel als Zäune. Legt man sie jedoch quaderförmig an und stattet sie zusätzlich mit einer Stahlunterkonstruktion für Solarmodule aus, kommen sie als hochwertige Fundamente für Photovoltaikanlagen in Frage.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Keine Bodenversiegelung

Der Steinkorb kommt ohne Betonfundament aus. Dadurch ist der Eingriff in die Bodenoberfläche gering. Das vermeidet eine weitere Versiegelung von Flächen, wichtige Bodenfunktionen wie Wasserdurchlässigkeit und Bodenfruchtbarkeit bleiben erhalten. Das System ist stark entwässernd und robust gegenüber Witterungseinflüssen. Insekten und Kleintieren bietet es sicheren Unterschlupf.

„Unser neues System ist recycelbar und nachhaltig“, sagt Stefan Bierbrauer, Geschäftsführer von Venturama Solar. „Wir werden es in verschiedenen Ausführungen anbieten. Aktuell ist bereits ein Modell erhältlich, das sich für Gärten und kleinere Freiflächen eignet. Das System bietet sich auch für Freiflächenanlagen an, wenn eine herkömmliche Rammbauweise aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht möglich ist. Es lässt sich außerdem beliebig erweitern.“

Die Steinkörbe ließen sich ferner schnell und ohne großen Aufwand platzieren. Sie seien einfach zu transportieren und lassen sich mittels Kettengehänge jederzeit versetzen. Sie eignen sich für den heimischen Garten oder große Solarparks, aber auch für Orte, an denen kein Dach für eine PV-Anlage oder keine ausreichend große Fläche für einen herkömmlichen Solarpark vorhanden ist. Mit einem Kranfahrzeug oder Bagger stellen Bauarbeiter und Installateure die befüllten Körbe auch in schwierigem Gelände an den gewünschten Ort.

Die Entwicklung des Befestigungssystems ist durch ein Gebrauchsmuster beim Patentamt rechtlich geschützt.

Quelle: Venturama Solar | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH