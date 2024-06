Verbund nimmt Batteriespeicherkette Bayern-Hessen in Betrieb

Verbund, einer der größten Erzeuger von Strom aus Wasserkraft in Europa, investiert verstärkt in Batteriespeicher in Deutschland. Nun sind drei weitere Speicherstandorte mit 44 Megawatt Gesamtleistung am Netz.

Der österreichische Energieversorger Verbund hat die Batteriespeicherkette Bayern-Hessen in Betrieb genommen. Drei Speicherstandorte mit 44 Megawatt Gesamtleistung und einem Speichervolumen von 55 MWh soll ab sofort die Verteilnetze in Bayern und Hessen stützen. „Bayern gerade auch als starken Wirtschaftsstandort resilient aufstellen heißt, auch die erneuerbaren Energien als Basis für wirtschaftlichen Erfolg anzuerkennen, aktiv zu fördern und unser Verteilnetz zu modernisieren“, sagt Tobias Gotthardt, Staatssekretär im bayerischen Ministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie.

Ohne Speicher keine Energiewende

Laut Martin Wagner, Geschäftsführer Verbund Energy4Business GmbH, plant das Unternehmen bis Ende 2030 insgesamt 1 GW an Batteriespeicherleistung zu installieren. Die Erweiterung des Portfolios vom Speicherbetreiber aus Wasserkraft zum Speicherbetreiber mittels Batteriespeicher sei ein konsequenter Schritt. Mit über 100 Megawatt an Großbatteriespeichern im operativen Betrieb, doppelt so viel in aktiver Vermarktung auch für dritte Speicherbetreiber und mehr als 300 Megawatt in laufender Planung und Umsetzung allein in Deutschland will sich Verbund als starker Partner für deutsche Verteilnetzbetreiber positionieren.

Die drei Batteriespeicher in den hessischen Gemeinden Rechtenbach und Hessisch Lichtenau sowie im bayerischen Schwabmünchen sind aus der Kooperation von Abo Wind, Kyon Energy und Verbund entstanden. Sie ergänzen bereits bestehende Anlagen wie etwa die Verbund-Batteriespeicherkette Nordbayern und einige Standorte in Thüringen.

Abo Wind hat dabei die Standortentwicklung und Errichtung der Projekte übernommen und gemeinsam mit Kyon Energy die Standorte entwickelt. Verbund, Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Erzeuger von Strom aus Wasserkraft in Europa, hat die Speicher nun gekauft. „Batteriegroßspeicher sind aus heutiger Sicht die wirtschaftlichste Option, um kurzfristig die dringend benötigte Flexibilität in die Netze zu bringen. Durch innovative und vielfältige Betriebsmöglichkeiten haben sie das Potenzial die Energiewende in Deutschland aktiv voranzutreiben“, sagt Wagner.

Die Batteriespeicher erfüllen mehrere Funktionen. Sie stabilisieren die Frequenz im Netz, indem sie Regelenergieleistung erbringen, nehmen am Intraday-Handel teil und speisen Energie zu Zeitpunkten hoher Last aus. Somit helfen sie, Schwankungen bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auszugleichen. Die Anlagen umfassen drei bis vier Einheiten bestehend aus 20-Fuß-Containern mit Lithium-Ionen-Batterien, Wechselrichtern und Transformator.

Quelle: Verbund | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH