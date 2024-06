Sonnen bietet dynamischem Stromvertrag an

Der neue Stromvertrag Energy Dynamic ermöglicht es Kund:innen von Sonnen automatisch von den stündlichen Preisen am Strommarkt zu profitieren. Dabei ermöglicht der Stromspeicher, dass Strom dann ins Haus gelangt, wenn er günstig ist.

Mit dem Stromvertrag Energy Dynamic stellt die Sonnen GmbH einen neuartigen dynamischen Stromvertrag vor. Mitglieder der Sonnen Community können damit nach Berechnungen des Anbieters bis zu 30 % mehr Stromkosten sparen als mit einem einfachen dynamischen Tarif. Somit erweitert Sonnen sein Angebot an Stromtarifen und will das Potenzial stündlicher Preisunterschiede am Strommarkt für die Kunden direkt nutzbar machen. Eine zusätzliche Hardware brauchen die Kund:innen nicht, das vollvernetzte Energiemanagement übernimmt der Speicher Sonnenbatterie.

Das Prinzip ist simpel: Ist genügend eigener Solarstrom von der PV-Anlage oder aus dem Speicher vorhanden, wird der Haushalt wie üblich damit versorgt. Erst wenn die Prognose erkennt, dass der eigene Strom in absehbarer Zeit nicht ausreicht, startet der Strombezug aus dem Netz. Das bedeutet, dass man innerhalb eines Tages genau dann Strom einkauft, wenn die Preise am Strommarkt dafür am günstigsten oder sogar negativ sind. Da sich diese stündlich ändern, kann Sonnen gezielt die optimalen Zeitabschnitte dafür auswählen und die Energie in der dem Speicher zwischenspeichern. Damit umgeht der Haushalt den Bezug zu teureren Zeiten.

Sind etwa die Preise zwischen 0 und 2 Uhr nachts besonders niedrig, weil in Deutschland viel Wind weht und zugleich die Abnehmer für den Strom fehlen, dann wird der Stromspeicher gezielt beladen. Morgens um 7 Uhr, wenn überall die Kaffeemaschinen heiß laufen, wird viel Strom verbraucht und die Preise sind hoch. Dann kann der Speicher den Haushalt mit dem gespeicherten Strom versorgen.

Stromvertrag Energy Dynamic: Von Einnahmen am Regelleistungs- und Intradaymarkt profitieren

Energy Dynamic sorgt aber nicht nur dafür, dass die Stromkosten sinken, sondern ermöglicht den Haushalten auch zusätzliche Einnahmen am Regelleistungs- und Intraday-Markt. Als Teil des virtuellen Kraftwerks gleicht die Sonnenbatterie kurzfristige Schwankungen von Angebot und Nachfrage im Stromnetz aus. Somit erwirtschaftet sie eine jährliche Gewinnbeteiligung für den Haushalt.

Sonnen optimiert aber nicht nur den Bezug, sondern auch die Einspeisung von sauberem Strom. Damit können die Kundinnen und Kunden höhere Erlöse erhalten als die aktuell 8,11 Cent/kWh aus der EEG-Vergütung. Das Prinzip ist ganz ähnlich wie beim dynamischen Strombezug: Den selbst produzierten Solarstrom speist man vorzugsweise dann ins Netz ein, wenn sich höhere Preise an der Börse erzielen lassen. Somit soll die Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage mit einem intelligent vernetzten Speicher lukrativer sein.

SonnenVPP kombiniert Netzstabilisierung mit der Teilnahme am Energiemarkt

Je weiter die Energiewende voranschreitet, umso mehr Anreize gibt es für Haushalte. Sonnens virtuelles Kraftwerk reagiert bereits heute auf Preissignale der Energiemärkte und auf Signale der Übertragungsnetzbetreiber. Aus diesen Möglichkeiten kann das SonnenVPP automatisch innerhalb kurzer Zeit die jeweils beste Möglichkeit wählen, um den größten Nutzen für die Sonnen Community zu erzielen.

Mit Blick auf die zeitvariablen Tarife für Netzentgelte, die ab 2025 durch den Paragrafen 14a des Energiewirtschaftsgesetzes gelten, kommen weitere Preissignale der Verteilnetzbetreiber hinzu. Diese können sich dann mit den Preissignalen von den Strombörsen oder den Übertragungsnetzbetreibern überschneiden. Die jeweiligen Vorteile können sich dann aufsummieren, so dass der Strombezug, etwa in der Nacht, noch günstiger wird.

Für die Netzbetreiber bedeutet das zusätzliche Sicherheit, denn das SonnenVPP kann auch dann richtig reagieren, wenn die Preissignale vom Energiemarkt gerade im Gegensatz zu der benötigten Reaktion im lokalen Netz stehen. Damit optimiert Sonnen den Nutzen dynamischer Tarife sowohl für den einzelnen Haushalt, als auch für die Stromnetze.

Der Stromvertrag Energy Dynamic startet im Sommer mit einer Pilotphase und ist voraussichtlich noch in diesem Jahr verfügbar.

Quelle: Sonnen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH