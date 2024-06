Den Global Solar Leaders Award erhalten Persönlichkeiten, die sich um die Förderung und Entwicklung der Solarenergie verdient gemacht haben. Dieser Preis ging nun an Hans-Josef Fell.

Hans-Josef Fell wurde auf der 17th International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference and Exhibition (SNEC PV+) in Shanghai mit dem Global Solar Leaders Award ausgezeichnet, einem der weltweit bedeutendsten Preise im Bereich Solarenergie. Er hat mit seiner politischen Arbeit maßgeblich zum Durchbruch der Photovoltaik beigetragen, zunächst in Deutschland und dann weltweit.

In seiner Ansprache auf dem Eröffnungspanel der Konferenz betonte Fell, dass China das Potenzial hat, die Welt innerhalb eines Jahrzehnts auf den Weg zu 100 % Erneuerbaren Energien und damit zu wirksamem Klimaschutz zu führen. Zudem lobte er die Fortschritte und Innovationen, die China in den letzten Jahren im Bereich der Erneuerbaren Energien erzielt hat, und hob die zentrale Rolle des Landes in der globalen Energiewende hervor. „Das derzeitige exponentielle Wachstum der Solar- und Windenergie, Batterietechnologie, Elektromobilität und weiteren Sektoren könnte bei ungebremster Fortführung China bis 2035 zur Klimaneutralität führen. Chinas offizielles Ziel, bis 2060 klimaneutral zu werden, ist angesichts der dringenden Erfordernisse des Klimaschutzes viel zu spät”, so Fell in seiner Rede.

Hans-Josef Fell ist ein weltweit anerkannter Pionier und Fürsprecher für erneuerbare Energien. Als Mitautor des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) in Deutschland hat er maßgeblich zur Entwicklung von Photovoltaik, Biogas, Windkraft, Wasserkraft und Geothermie beigetragen und die Grundlage für eine nachhaltige Energiepolitik in über 60 Nationen gelegt. Auch China übernahm die Grundprinzipien des EEG und baute so die Weltmarktführerschaft für Solarenergie auf.

Der Global Solar Leaders Award vergeben das Global Green Energy Industry Council, das Global Solar Council und andere Organisationen jährlich an herausragende Persönlichkeiten, die sich in besonderem Maße um die Förderung und Entwicklung der Solarenergie verdient gemacht haben. Ferner würdigt die Auszeichnung Fells unermüdliches Engagement und seinen bedeutenden Einfluss auf die globale Energiepolitik.

Quelle: Energy Watch Group | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH