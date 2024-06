Großspeicher: The Mobility House und GESI gründen Joint Venture

Das neue Joint Venture von The Mobility House und GESI soll die Realisierung, Vermarktung und Finanzierung von Batteriespeichersystemen in Deutschland übernehmen. Bis 2035 sollen gemeinsam bis zu 8 GW an Speicherleistung errichtet werden.

Das Technologieunternehmen The Mobility House und Green Energy Storage Initiative SE (GESI Giga Batteries), ein Projektentwickler von Großspeicher-Systemen, gründen ein Joint Venture. Ziel des Gemeinschaftsunternehmens ist die Errichtung und Vermarktung von Großbatteriespeichern, um die Kosten für Netzengpässe zu reduzieren. Bis 2035 planen beide Unternehmen den Aufbau von bis zu 8 GW an Speicherleistung, bevorzugt an netzdienlichen Standorten und ehemaligen konventionellen Kraftwerken.

Das Joint Venture will Entwicklung, Errichtung, Betrieb und Wartung der einzelnen Standorte verantworten. Im Rahmen der Zusammenarbeit steuert GESI die Finanzierung sowie die Projektkoordination bei. The Mobility House übernimmt die intelligente Steuerung und Vermarktung der Batterien an den europäischen Strom- und Regelenergiemärkten. Bereits seit 2016 agiert das Unternehmen als Vorreiter in der Vermarktung stationärer 1st- und 2nd-Life-Autobatterien, um Elektromobilität und erneuerbare Energien zu vereinen und eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen. Über 4.500 Elektroautobatterien mit mehr als 100 MW Leistung handelt The Mobility House dazu bereits an den europäischen Leistungs- und Energiemärkten.

„Mit den geplanten Speichern in Gigawatt-Größe leisten wir einen erheblichen Beitrag für die Energiewende. So beschleunigen wir die Entwicklung hin zu einer stabilen und erneuerbaren Energieversorgung von morgen“, sagt Thomas Raffeiner, Gründer und CEO von The Mobility House.

GESI-CEO Walter Raizner ergänzt: „The Mobility House verfügt über große Expertise, wenn es um die Integration von Speichern ins Netz und die Strom-Vermarktung geht. Das macht das Unternehmen zum optimalen Partner für unsere ambitionierten Großspeicher-Projekte, mit denen wir die Energiewende beschleunigen und Millionen Tonnen CO 2 einsparen wollen.” Die Vorbereitungen für das erste gemeinsame Projekt sind bereits weit fortgeschritten. Dabei befindet sich ein Großspeicher mit 250 MW an Speicherleistung in konkreter Planung. In der zweiten Ausbaustufe sollen weitere 500 MW hinzukommen.

