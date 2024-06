Photovoltaik: Bluetti entwickelt Solarziegel

Unter den Neuheiten, die das chinesische Unternehmen Bluetti auf der Intersolar vorgestellt hat, gehören Solarziegel und ein Balkonkraftwerk, das mit starren oder flexiblen Solarmodulen kombiniert werden kann.

Das chinesische Unternehmen Shenzhen Poweroak, das unter der Marke Bluetti klassische Powerstationen anbietet, hat anlässlich der Intersolar in München Neuheiten aus dem Bereich der Solarstromerzeugung und -speicherung vorgestellt. Bluetti zeigte die Prototypen seiner Solarziegel in traditioneller Optik. Das Aussehen hat das Unternehmen dabei so gewählt, dass man sie nicht nur für Neubauten sondern auch für den Solar-Ausbau denkmalgeschützter Gebäude verwenden kann. Außerdem sind die aus einer Aluminiumlegierung gefertigten Ziegel voll wasserdicht und leichter als klassische Tonziegel. Sie sollen sich leicht und mit minimalem Einarbeitungsaufwand verlegen lassen.

Die Speicherkombination aus EP2000 und B700ist für Solaranlagen auf Wohn- und Geschäftshäusern sowie anderen Gebäuden konzipiert. Das System ermöglicht einen Output von 20 kW AC und einen Input von 30 kW. Die Speicherkapazität ist bis zu 51,6 kWh erweiterbar. Parallel verschaltet mit drei EP2000 Systemen erhöht sich die Leistung auf maximal 60 kW Output und 153,8 kWh Kapazität, was für große Photovoltaik-Anlagen ausreichend sein soll.

Das Balkonkraftwerk von Bluetti ist mit zwei Solarmodul-Optionen erhältlich, einem festen Photovoltaik-Modul Panel mit 410 W Leistung und einem flexiblen mit 255 W Leistung. Beide sind CE- bzw. TÜV- sowie IP68-zertifiziert. Dbei soll das feste PV-Modul Windstärken bis zu 37 m/s widerstehen, das flexible bis zu 46 m/s. Und der mitgelieferte A80 Micro-Wechselrichter ermöglicht bis zu 800 W AC Output, direkt in eine normale Schuko-Steckdose. Das Bluetti Balkonkraftwerk umfasst darüber hinaus zwei B210 Batterien (LiFePO4) mit jeweils 2.150 Wh pro Pack mit IP65-Zertifizierung und 10 Jahren Garantie.

Darüber hinaus hat Bluetti auf der Intersolar Europe 2024 in München seinen Service „One System, One Solution“ präsentiert, der maßgeschneiderte Solarlösungen für Privathaushalte bieten soll. Diese sollen effizient, erschwinglich und unkompliziert sein. Somit können Kund:innen auf Solarstrom umsteigen und bekommen vom Dach bis zur Steckdose beziehungsweise bis zur Wallbox alles aus einer Hand.

Quelle: Poweroak GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH